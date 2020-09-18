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محافظات

تكثيف العمل لإنجاز صيانة 15 مبنى تعليميا بالسويس

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:37 م
تكثيف العمل لانجاز
تكثيف العمل لانجاز صيانة 15 مبني تعليمي بالسويس
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حسن غنيمة

قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس بجولة تفقدية لمتابعة خطة صيانة المباني التعليمية، والتي تشمل عدد 15 مدرسة ومبني تعليميا استعدادا لبدء العام الدراسي في منتصف أكتوبر 2020 والتي تتضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الكهرباء والصرف الصحي والمقاعد المدرسية ومداخل ومخارج المدرسة وأعمال دهانات وتجميل وحدائق.

وبدأ الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ جولته بمدينة السادات لتفقد أعمال التطوير بمدرسة السادات الإعدادية بنين ومدرسة السادات الثانوية الصناعية بنات بحي الأربعين.

وشدد نائب المحافظ علي حي الأربعين بتكثيف أعمال النظافة العامة خارج المدرسة ورفع القمامة والأتربة المتراكمة وكنس الشوارع بمحيط المدارس بالتنسيق مع فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة، مؤكدا على سرعة الانتهاء من الأعمال قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أكد على أهمية مراجعة كافة أعمال السلامة المهنية وأعمال الكهرباء والصرف الصحي ودورات المياه للحفاظ على الطلاب.

رافق رمضان في الجولة كلا من مسئولي الشعبة الهندسية وماجدة حسن مدير عام المالية بمديرية التربية والتعليم ومحمد توفيق مدير إدارة شمال وضحي تمام مدير إدارة جنوب و أشرف السروي مدير التعليم العام وعيوشة عبد العزيز مدير الجودة وأحمد عبد الحميد مدير التعليم الفني ورؤوف عياد مدير التعليم الثانوي ومحمد الرخاوي مدير الأزمات بالمديرية ومسئولي المديرية ومديري المدرستين  والشركات المنفذة للأعمال.

وأشار نائب المحافظ على مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بتكثيف الأعمال بالتنسيق مع الشعبة الهندسية والتربية والتعليم والمتابعة المستمرة للأعمال لإنجاز التطوير.

كما رافق نائب المحافظ شريف مسلم نائب مدير هيئة الابنية التعليمي بالسويس وعبد الصمد احمد مدير عام الإسكان ووجدي السيد مدير عام الطرق ومحمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي  وخالد البدري ممثل لقطاع الكهرباء وعادل خشانة مدير التجميل والحدائق ورضا عبود نائب مدير التجميل والطوارئ ومحمد سامح ممثلا لحي الأربعين وممثلي التنظيم والنظافة والمرافق بالحي وأشرف سليمان مدير فريق الطوارئ بجهاز النظافة.

تكثيف العمل لإنجاز صيانة 15 مبنى تعليميا بالسويس
تكثيف العمل لإنجاز صيانة 15 مبنى تعليميا بالسويس
تكثيف العمل لإنجاز صيانة 15 مبنى تعليميا بالسويس
تكثيف العمل لإنجاز صيانة 15 مبنى تعليميا بالسويس
تكثيف العمل لإنجاز صيانة 15 مبنى تعليميا بالسويس
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