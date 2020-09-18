من حنين ومودة إلى أحمد حسن وزينب.. أحلام مشاهير السوشيال ميديا تنتهي خلف القضبان

هوس الشهرة وجني الأرباح سمتان اشتركا فيهما مشاهير السوشيال ميديا حتى أصبح كل ما يهمهم زيادة عدد المتابعين والضجة والجدل من أجل جني المزيد من الأموال؛ ولكن تلك الأحلام في الشهرة والثراء السريع دائما ما تنتهي خلف القضبان مثلما حدث من فتيات التيك توك حنين حسام مودة الأدهم وهدير الهادي وسما المصري وريناد عماد نهاية باليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب محمد.





فهوس السوشيال ميديا دفع هؤلاء لمحاولة الحصول على مزيد من المتابعين فمنهم من لجأ إلى الظهور بمظاهر جنسية مختلفة وألفاظ لا تليق ومنهم من لجأ إلى استخدام كل من حوله حتى وصل بهم إلى ترهيب أبنائهم.





مودة الأدهم وحنين حسام

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه في اتهامهما بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.





سما المصري

في ٢٧ يونيو الماضي، قضت المحكمة بحبس سما المصري 3 سنوات ووضعها تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه بعد أن نشرت صورًا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالًا فاضحة مخلة.





هدير الهادي

قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هدير الهادي للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، والتحريض على الفسق، من خلال نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام، وذلك بعد التحقيقات التي جرت معها.





وكشفت التحريات التي جرت حول المتهمة، أنها أنشأت حسابا على تطبيق تيك توك، محملًا عليه العديد من المقاطع، ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.





ورصدت التحريات فيديو إباحي تقوم خلاله بتصوير نفسها، وهي عارية تماما، ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور تبين أنها تحمل في طياتها خدشًا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق، وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والأسرة، فضلا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، والتي يجري إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكارًا بين المواطنين.





ريناد عماد

تمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة منة الله عماد، والشهيرة بـ ريناد عماد؛ وتم إحالتها للنيابة العامة التي أمرت بحبسها بتهمة تقديم محتوى خادش للحياء عبر التيك توك وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.





ويأتي ذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فديوهات على موقع تيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء العامة، فضلًا عن فيديوهات جنسية لها.. واعترفت المتهمة بقيامها بالتصوير أثناء ممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، عقب مواجهتها بعدد من الفيديوهات.





منار وزيكا

تمكنت قوات أمن القليوبية؛ من ضبط منار المعروفة إعلاميا بفتاة الـ تيك توك، وشاب ضُبط معها يدعى زيكا، لظهورهما في فيديوهات خادشة للحياء، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.





أحمد حسن وزينب

أمر النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين ”أحمد وزينب“ إذا سددا ضمانًا ماليا قدره ٤٠ ألف جنيه وتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما؛ وذلك في ختام التحقيقات معهما بتهم الاتجار في البشر ونشر فيديوهات مسيئة واستغلال طفله بشكل سىئ وتعريض حياتها للخطر.



