علاج ألم الرقبة.. بسبب النوم ومسكن فعال لها

يحتاج في بعض الأحيان إلى استخدام علاج الم الرقبة؛ حيث تحتوي رقبتك من مجموعة من الفقرات، والتي تمتد من الجمجمة إلى الجذع العلوي، وتدعمها بعض العظام والأربطة لكي تسمح بحركتها، ولكن يمكن لحدوث تشوهات او التهابات في الرقية ان يتسبب في تصلبها وهو الأمر الذي يحتاج إلى علاج ألم الرقبة.
يعاني العديد من الأشخاص من آلام أو تصلب في الرقبة من حين لآخر، مما يجعلهم يبحثون عن علاج الم الرقبة، في كثير من الحالات ، يرجع ذلك إلى النوم بشكل خاطئ، او القيام بحركة مفاجئة تسببت في هذا الم الرقبة.
وفي بعض الأحيان يكون ألم الرقبة ناتجًا عن إصابة ناتجة عن السقوط أو ممارسة الرياضات العنيفة او التعرض للإصابة، لذا يمكن استخدام علاج الم الرقبة في الحالات الخطيرة، أو عند الشعور بألم شديد.
وفي بعض الأحيان يكون ألم الرقبة ناتجًا عن إصابة ناتجة عن السقوط أو ممارسة الرياضات العنيفة او التعرض للإصابة، لذا يمكن استخدام علاج الم الرقبة في الحالات الخطيرة، أو عند الشعور بألم شديد.
إقرأ ايضا | 9 نصائح بسيطة للتخلص من ألم الرقبة
علاج ألم الرقبة من الخلف
إذا كنت تعاني من آلام أو تصلب بسيط في الرقبة، فيمكن علاج ألم الرقبة من الخلف عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة لتخفيفه، والتخلص منه نهائيا بدون تناول مسكنات.
1- ضع الثلج على المنطقة التي تشعر بها بـ ألم في الرقبة، ثم قم بعمل كمادات ماء دافئ على المنطقة المصابة سواء بوضع قطعة من القماش المبللة بماء دافئ، أو بأخذ حمام ساخن.
2- تناول مسكنات الألم المتاحة بدون وصفة طبية، مثل: ايبوبروفين أو اسيتامينوفين .
3- حاول الحصول على قسط من الراحة لـ علاج ألم الرقبة من الخلف بشكل سليم، مع التوقف عن ممارسة الرياضة والأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض، وتجنب رفع الأشياء الثقيلة.
4- قم بعمل تمرين لرقبتك كل يوم، وبالأخص ركز على تمرين تمديد رأسك ببطء في حركات دائرية، وتحريها بشكل بطئ أعلى و أسفل.
5- تجنب حمل هاتفك بين رقبتك وكتفيك.
6- حاول تغير وضع رقبتك من حين لأخر حتى لا تصاب بالتيبس.
7- يمكن عمل تدليك لطيف لمنطقة الرقب ان يكون فعال في علاج ألم الرقبة من الخلف.
8- استخدم وسادة رقبة خاصة للنوم .
إقرأ ايضا | بدون أدوية.. حاربى ألم الرقبة بهذه الحيل
علاج آلام الرقبة بسبب النوم الخاطئ
ويعتبر علاج آلام الرقبة بسبب النوم الخاطئ هو الأكثر شيوعًا؛ حيث أن السبب الجذري لتصلب الرقبة هو إجهاد الرقبة، والذي قد يكون بسبب إجهاد العضلات أو التواء الأربطة الذي يحدث أثناء النوم، ويمكن أن توجد عدة أسباب أخرى ، مثل هشاشة العظام أو مرض القرص التنكسي العنقي .
يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية الأربعة البسيطة في علاج آلام الرقبة بسبب النوم الخاطئ، وتيبسها بعد النوم، وفيما يلي بعض التمارين والطرق التي يمكن أن بها علاج تصلب الرقبة أثناء النوم، وتشمل:
1- تحريكها الرقبة في جميع الزوايا:
قد يستقر الرأس أو الرقبة بزاوية غير ملائمة لفترة طويلة من الوقت أثناء النوم، مما قد يؤدي إلى شد وإجهاد العضلات والأربطة والمفاصل بما يتجاوز حدودها الطبيعية، لذا يمكن تحريك رقبتك في جميع الزوايا ان يكون فعال في علاج آلام الرقبة بسبب النوم الخاطئ.
قد يستقر الرأس أو الرقبة بزاوية غير ملائمة لفترة طويلة من الوقت أثناء النوم، مما قد يؤدي إلى شد وإجهاد العضلات والأربطة والمفاصل بما يتجاوز حدودها الطبيعية، لذا يمكن تحريك رقبتك في جميع الزوايا ان يكون فعال في علاج آلام الرقبة بسبب النوم الخاطئ.
2- العلاج بالثلج أو الحرارة:
قد يساعد وضع الثلج بعد فترة وجيزة من إجهاد الرقبة في الحد من التورم، ويمكن لتطبيق الثلج ان يعطيك شعورا أفضل ان تركته لمدة 10 إلى 20 دقيقة في كل مرة، ثم يليها العلاج الحراري ، مثل الاستحمام بماء دافئ أو استخدام وسادة تدفئة ، وذلك حتى تساعد على إرخاء العضلات، مما يقلل ويعمل على علاج آلام الرقبة بسبب النوم الخاطئ.
قد يساعد وضع الثلج بعد فترة وجيزة من إجهاد الرقبة في الحد من التورم، ويمكن لتطبيق الثلج ان يعطيك شعورا أفضل ان تركته لمدة 10 إلى 20 دقيقة في كل مرة، ثم يليها العلاج الحراري ، مثل الاستحمام بماء دافئ أو استخدام وسادة تدفئة ، وذلك حتى تساعد على إرخاء العضلات، مما يقلل ويعمل على علاج آلام الرقبة بسبب النوم الخاطئ.
3- التمدد والتدليك:
ويمكن لعمل التدليك اللطيف باستخدام اليدين على المنطقة المصابة برقبتك ان يساعد على تخفيف وعلاج آلام الرقبة بسبب النوم الخاطئ؛ حيث انه يوفر المزيد من تخفيف للعضلات والأربطة ببعض الشد، أو التدليك، وزيادة المرونة تدريجيًا دون التسبب في مزيد من الألم.
مسكن ألم الرقبة
وقد تلجأ لاستخدام مسكن ألم الرقبة التي لا تستلزم وصفة طبية، ولكن عليك ان تلجأ لهم إذا كان الألم والتصلب سيئين عند الحركة في اتجاه واحد أو أكثر، فقد يُنصح بتناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ويمكن أن تشمل مسكن ألم الرقبة إيبوبروفين أو نابروكسين أو أسيتامينوفين.
و تعتبر علاج و مسكن ألم الرقبة والسابق ذكرها من أفضل المسكنات التي يمكن صرفها بدون روشتة طبية، مثل: الأيبوبروفين (أدفيل، وموترين آي بي، وغيرهما من الأدوية)، و نابروكسين الصوديوم (أليف)، والأسِيتامينُوفين (تايلينول، وغيره من الأدوية).
ويجب مع استخدام الكمادات الساخنة والباردة بالتبادل، مع مسكن الم الرقبة، والتي يمكن ان يقلِّل من الالتهاب عن طريق استخدام الكمادات الباردة، مثل كمادة الثلج، وذلك لمدة 20 دقيقة عدة مرات في اليوم، ومن ثم استخدِمِ الكمادات الساخنة، ويمكن ان تأخذ حمَّامًا دافئًا ان يقضى على ألم الرقبة تماما.
علاج الرقبة المشدودة
في بعض الأحيان، قد يبدأ تيبس الرقبة في التحسن بعد فترة وجيزة من تطبيق علاج الرقبة المشدودة، ولكن في أحيان أخرى قد يستغرق يومًا أو يومين قبل أن يتم تخفيف الألم بشكل ملحوظ، عادة ما يزول تيبس الرقبة في غضون أسبوع تقريبا، ويمكن اللجوء إلى العلاجات البديلة لـ علاج الرقبة المشدودة، ومنها:
1- العلاج الطبيعي:
ويمكن أن يعلمك اختصاصي العلاج الطبيعي وضعية الجلوس الصحيحة، وتمارين إطالة الرقبة والاصطفاف، ويمكن استخدام الحرارة أو الثلج أو التحفيز الكهربائي والتدابير الأخرى للمساعدة في تخفيف الألم ومنع تكراره.
ويمكن أن يعلمك اختصاصي العلاج الطبيعي وضعية الجلوس الصحيحة، وتمارين إطالة الرقبة والاصطفاف، ويمكن استخدام الحرارة أو الثلج أو التحفيز الكهربائي والتدابير الأخرى للمساعدة في تخفيف الألم ومنع تكراره.
2- التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد (TENS):
وتعمل الأقطاب الكهربائية التي يتم وضعها على الجلد بالقرب من المناطق المؤلمة على توصيل نبضات كهربائية ضعيفة قد تخفف الألم مما يساهم في علاج الرقبة المشدودة بشكل فعال.
3- الشد :
ويستخدم الشد الأوزان أو البكرات أو المثانة الهوائية لتمديد الرقبة بلطف، ويمكن أن يوفر هذا العلاج، تحت إشراف الاختصاصي الطبي واختصاصي العلاج الطبيعي، تخفيفًا وعلاج الرقبه المشدودة، وخاصة الآلام المتعلقة بتهيج جذر العصب.
4- طوق الرقبة :
وقد يساعد استخدام لدعم الرقبة أن يساهم في علاج الرقبة المشدودة، وتخفيف الألم عن طريق تخفيف الضغط الحاصل على هياكل الرقبة، و مع ذلك، إذا تم استخدامه لأكثر ثلاث ساعات في كل مرة أو ما يزيد عن أسبوع وحتى أسبوعين فقد يتسبب في أضرار لفقرات الرقبة.
وقد يساعد استخدام لدعم الرقبة أن يساهم في علاج الرقبة المشدودة، وتخفيف الألم عن طريق تخفيف الضغط الحاصل على هياكل الرقبة، و مع ذلك، إذا تم استخدامه لأكثر ثلاث ساعات في كل مرة أو ما يزيد عن أسبوع وحتى أسبوعين فقد يتسبب في أضرار لفقرات الرقبة.