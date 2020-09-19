علاج ألم الرقبة.. بسبب النوم ومسكن فعال لها

لم الرقبة في الحالات الخطيرة،

إذا كنت تعاني من آلام أو تصلب بسيط في الرقبة، فيمكن علاج ألم الرقبة من الخلف عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة لتخفيفه، والتخلص منه نهائيا بدون تناول مسكنات.

1- ضع الثلج على المنطقة التي تشعر بها بـ ألم في الرقبة ، ثم قم بعمل كمادات ماء دافئ على المنطقة المصابة سواء بوضع قطعة من القماش المبللة بماء دافئ، أو بأخذ حمام ساخن.





2- تناول مسكنات الألم المتاحة بدون وصفة طبية، مثل: ايبوبروفين أو اسيتامينوفين .





3- حاول الحصول على قسط من الراحة لـ علاج ألم الرقبة من الخلف بشكل سليم، مع التوقف عن ممارسة الرياضة والأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض، وتجنب رفع الأشياء الثقيلة.





4- قم بعمل تمرين لرقبتك كل يوم، وبالأخص ركز على تمرين تمديد رأسك ببطء في حركات دائرية، وتحريها بشكل بطئ أعلى و أسفل.





5- تجنب حمل هاتفك بين رقبتك وكتفيك.





6- حاول تغير وضع رقبتك من حين لأخر حتى لا تصاب بالتيبس.





7- يمكن عمل تدليك لطيف لمنطقة الرقب ان يكون فعال في علاج ألم الرقبة من الخلف.





8- استخدم وسادة رقبة خاصة للنوم .





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علاج آلام الرقبة بسبب النوم الخاطئ



