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حوادث

القبض على مجرم هارب من حكم بالمؤبد مختبئ بشقة فى السلام

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:19 م
القبض على مجرم هارب
القبض على مجرم هارب من حكم بالمؤبد
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كتب محمد صبرى
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصر إجرامى هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية من بينها حكم بالسجن المؤبد بمحل اختبائه بمنطقة السلام بالقاهرة .

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إختباء (أحد العناصر الإجرامية - مُقيم بناحية الريشات بدائرة مركز بلبيس بالشرقية ، محكوم عليه فى 3 قضايا "سلاح وذخيرة - سرقة بالإكراه " من بينهم حكم بالسجن المؤبد) بشقة كائنة بدائرة قسم أول السلام بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة،  أسفرت عن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة أول السـلام ، وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة ، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
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