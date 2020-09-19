برلماني: «البحر الأحمر» لم تشهد تنمية شاملة وحقيقية إلا في عهد السيسي

وجه النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب "مستقبل وطن"، التحية والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على القضايا المهمة التي ناقشها مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر واللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر فى الاجتماع الذى عقده معهم عبر تقنية "فيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة البحر الأحمر.





وقال "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم إن الإنجازات التى استعرضها اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر خلال هذا الاجتماع تؤكد أن محافظة البحر الأحمر تشهد العديد من الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يولى أهمية كبرى للاهتمام بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.





وقال النائب حسين أبو جاد إن هذه المحافظة التي أصبحت واعدة فى مجال جذب المزيد من المشروعات الاستثمارات فى مختلف المجالات وفى مجال السياحة بصفة خاصة لم تشهد تنمية شاملة وحقيقية إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيدا بتأكيد اللواء عمرو حنفى أنه تم تنفيذ وحدات للإسكان البدوي، من بينها إنشاء عدد من وحدات التوطين، والمباني الخدمية، بكل من أبو غصون، وحماطة، وعرب صالح، بجنوب مرسى علم، و100 وحدة سكن بدوي، بأبو رماد بحلايب.





كما يتم تنفيذ مشروعات للطرق الداخلية، منها رصف 7 كم طرق بأبوغصون وحماطة بجنوب مرسى علم، ورصف 10 كم طرق بالشلاتين ومرسى حميرة، و10 كم طرق بحلايب في كل من أبو رماد، وأدلديت، ورأس حدربة، ورفع كفاءة طريق قرية الخير أبرق بالشلاتين بطول 30 كم. وتنفيذ توسعات كل من محطة تحلية مياه أبو رماد، ومحطة تحلية حلايب، لزيادة طاقة كل محطة منها من 1500 م3يوم، إلى 4500 م3يوم وأشاد النائب حسين أبو جاد باقتحام الحكومة لمشكلة العشوائيات داخل محافظة البحر الاحمر لتنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير العشوائيات والإرتقاء بحياة قاطنيها داخل البحر الاحمر وتأكيد المحافظ بانه تم تطوير الأحياء القديمة بالغردقة ومنها أحياء الملاحة والميناء، وكذلك إنشاء 500 وحدة سكن بدوي بمساحة 220 م2 كاملة التشطيب، وإنشاء 1500 وحدة سكن بدوي بمساحة 220 م2 كاملة التشطيب.





كما أشاد النائب حسين أبو جاد بمشروعات الكهرباء التى تناولها اللواء عمرو حنفى خلال اللقاء وتأكيده انه يتم إنشاء محطة محولات غرب بكر للربط مع محطات توليد الرياح بمنطقة رأس غارب، وجبل الزيت، وتدعيم الأحمال الحالية والمستقبلية بالمنطقة، وإنشاء محطة محولات شمال الغردقة وذلك لتدعيم الأحمال المستقبلية بمدينة الغردقة وضواحيها، واحلال محطة محولات سفاجا القديمة بمحطة محولات سفاجا، وذلك لتدعيم الأحمال الحالية والمستقبلية بمدينة سفاجا وضواحيها.





ووجه النائب حسين ابو جاد تحية قلبية للواء عمرو حنفى على تعاونه الصادق مع اللواء محمود أبو عمرة مدير امن البحر الاحمر وجميع القيادات التنفيذية والبرلمانية والشعبية على مستوى محافظة البحر الاحمر بجميع مدنها ومراكزها وقراها مؤكدا ان هذه السياسة من اللواء عمرو حنفى هى السبب الرئيسى فيما تحقق من انجازات ومشروعات قومية كبرى على مستوى المحافظة.