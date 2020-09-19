ثويبة صابر تكتب: كيف تتذوق قلب القهوة

القهوة رحلة تبدأ مع أول رشفة تقارب أنفاسك، وكأنك تقترب من المحبوبة ، تمسك الفنجان وكأن يديك تمسك يداها وتحيط بخصرها

تستغرق من الوقت لحظات تراقصها بين أحضانك وكلما اقرب أكثر بوجدانك منها.





حينها ترى عينيك تداعب ما يحتويه فنجان القهوة من أمواج للعشق فيأسرك ويذيبك فيها ، فتكون رحلة تتمتع بها من أول رشفة حتى آخر قطرة

برغم طولها تمر لحظات وكل نظرة منك لها تترك آثار لألف سنة ، ولتصل لقلبها عليك بتعلم كيف يكون عشقها لتتمتع بها وتشعرها .





قلب القهوة تملكه بنظرة عينيك إليها بشغف ببسمة منك وكأنك تقول لها" أقتربى منى اذوب فيكِ بشفتي يا عشقى فلا أقوى على هجرك ولا أقدر على سحرك فيكِ لذة تُهلك ، تجذبينى ولا أقاوم ، أنتظر لأ رى قلبك وهل تركت فيكِ أثر فأجده تتركيه قهوتى فى قلب فنجانك، فكلما تغزلتها تذوقت منها الأجمل .





فالقهوة مثل إمرأة بقلب ماسى ، تتوق ليد عاشقها يضمها بيديه ويخبرها بأثر سحرها عليه، تنتظر العشق مسطور فى عينيه

تنطق به أوصاله ، قلب القهوة لا يفهمه الكثير ،ولا يستطيع أن يتمتع بجمالها ولذة مذاقها سوى عاشق متيم يشعرها بقلبه و يخبرها بحبه لها

وإلا فلن يصل لقلبها.



