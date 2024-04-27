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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن وقف عملية رفح مرتبط بصفقة لإطلاق سراح الرهائن

صدى البلد

أدلى وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتصريح يشير إلى وجود علاقة بين العملية العسكرية في رفح واحتمالات التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

 ويشير البيان الصادر عن الوزير إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، فإن إسرائيل ستوقف عمليتها في رفح.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، وفقا لرويترز، إن إسرائيل ستؤجل العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إذا تم التوصل إلى صفقة رهائن.

يضيف هذا الإعلان بعدًا جديدًا إلى ديناميكيات الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس. وهو يعني ضمناً أن الحكومة الإسرائيلية تنظر إلى إمكانية تبادل الأسرى كطريق محتمل لتهدئة التصعيد ووقف العمليات العسكرية في غزة.

وفي تصريح نقلته تايمز أوف إسرائيل، أعرب مسؤول كبير في حماس عن شكوكه بشأن احتمال قبول حماس للاقتراح الإسرائيلي الأخير بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن.

وأشار المسؤول إلى أن حماس ترى أن الفرصة ضئيلة لقبول العرض دون "تعديلات جوهرية".

وفقا للمسؤول، فإن الاقتراح الإسرائيلي لا يرقى إلى مستوى معالجة المخاوف الرئيسية، وخاصة فيما يتعلق بمسألة انسحاب غزة والوقف الشامل لإطلاق النار. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول الاقتراح.

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