ضبط شخص جلس أعلى شنطة سيارة ملاكي أثناء سيرها بالطريق الدائري

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن جلوس مواطن أعلى شنطة سيارة ملاكى أثناء سيرها بالطريق الدائرى بالمخالفة للقانون.





بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة حيث تبين أنها ملك أحد الأشخاص (ميكانيكى سيارات ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).





وبإستدعائه ومواجهته قرر قيام أحد الأشخاص بالجلوس على شنطة سيارته ، وأن السيارة كانت معطلة ويتم سحبها عن طريق سيارة آخرى.



