AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط شخص جلس أعلى شنطة سيارة ملاكي أثناء سيرها بالطريق الدائري

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:36 ص
ضبط شخص
ضبط شخص
Advertisements
مصطفى الرماح
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن جلوس مواطن أعلى شنطة سيارة ملاكى أثناء سيرها بالطريق الدائرى بالمخالفة للقانون.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة حيث تبين أنها ملك أحد الأشخاص (ميكانيكى سيارات ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).

وبإستدعائه ومواجهته قرر قيام أحد الأشخاص بالجلوس على شنطة سيارته ، وأن السيارة كانت معطلة ويتم سحبها عن طريق سيارة آخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة الأجهزة الأمنية فى تحقيق مفهوم الأمن الشامل وترسيخ دعائمه فى شتى مظاهر الحياة المجتمعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط لص أثناء سرقة سيارة مواطن بالنزهة

حبس 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة المواطنين في المرج

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري المصري.. صراع كبير على المربع الذهبي والأهلي المتفرج الوحيد

أخبار التوك شو.. باحثة صينية تكشف مصدر كورونا الحقيقي.. والقصة الكاملة لزواج طفلين في سوهاج

كم عدد مرات التحسين المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2021 ؟ وزير التعليم يجيب

سبق له الزواج.. القصة الكاملة لزفاف طفلين فى سوهاج..فيديو

10 % لكل طرف .. مقترح بإلزام صاحبى العقار والشقة بدفع رسوم التصالح

18 هدفا بـ3 مباريات.. نجل نجم الأهلي: في إنجلترا احتراف وفي مصر انحراف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سكان العالم يتفاعلون مع عجوز شعر بالوحدة بعد وفاة زوجته| صور

السجن 20 عامًا وغرامة 2 مليون دولار لطبيب استخدم لوحا كهربائيا أثناء مزاولة المهنة .. فيديو

طريقة عمل فطير بالقشطة.. خطوة بخطوة