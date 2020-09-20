٤٤٨٤ طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في ثانى أيام الدور الثاني

أدى ٤٤٨٤ طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية ( نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في ثانى أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (٢٩) لجنة سير امتحان.





وصرح علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الفنى أن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثانى سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية بالمديرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.





وأشار إلى أن ٩٨١ طالبا وطالبة تعليم صناعى يؤدون امتحان الفيزياء و١١٢٩طالبا وطالبة تعليم تجارى يؤدون امتحان المحاسبة

و٦٩٩ طالبا وطالبة تعليم زراعى يؤدون امتحان اللغة الانجليزية و٢٢ طالبا وطالبة تعليم فندقى.



