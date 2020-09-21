"أهمية المشاركة في الانتخابات" أمسية ثقافية بثقافة القليوبية

أقمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.





ونظم قصر ثقافة القناطر الخيرية أمسية ثقافية عن أهمية المشاركة فى الإنتخابات من أجل تدعيم مؤسسات الدولة الوطنية، للكاتب الصحفي محمد الحلواني، أدار الحوار ربيع عوض، والذي أوضح أهمية المشاركة الشعبية فى الانتخابات سواء كانت فى مجلس الشيوخ السابقة أو مجلس النواب القادمة من أجل دعم بناء مؤسسات الدولة الوطنية بقيادة رئيس الجمهورية.





وتحدث الكاتب محمد الحلوانى عن أهمية مشاركة المواطنين فى الإنتخابات كوسيلة لتوسيع وتدعيم المشاركة الشعبية، مشيرا الى أن المشاركة الشعبية فى الانتخابات هى امتداد لدور الشعب المصري العظيم فى الحفاظ على دولته الوطنية الحديثة، وتدعيم مؤسساتها الدستورية والذود عنها، مؤكدا أنه يتوجب تعميق ثقافة المشاركة الايجابية فى الاستحقاقات الانتخابية.





كما أشار الحلوانى إلى أهمية دور المؤسسة البرلمانية فى مصر منذ نشأتها ودورها في تشجيع الاهتمام بالصناعة وبناء جيش وطنى قوى والتحديث والتعليم، ولذا تأتي أهمية التأكيد على ثقافة المشاركة فى الانتخابات لما لذلك من ضرورة تنعكس آثارها على حاضر ومستقبل الشعب المصرى.





كما واصل قصر ثقافة بنها فاعليات التدريب الميداني لطلبة قسم المكتبات والمعلومات، بالتطبيق العملى على التصنيف بالمكتبات، وذلك بإستخدام قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى.





وفي إطار النشاط أون لاين للأطفال، قدم قسم المكتبات بإدارة الشئون الثقافية، محاضرة للآباء بعنوان "الطفل العنيد" ألقتها هبة عبد الرؤوف، كما قدم قصر ثقافة بهتيم والطفل وبيت ثقافة شبرا شهاب، عدد من المواهب في مجال الفنون التشكيلية.