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بين الناس

سوء رصف الطريق في محلة الدمنة بالمنصورة يعرض حياة المواطنين للخطر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد فوزى من محلة الدمنة بالمنصورة فى الدقهلية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء رصف الطريق في الشوارع بالمنطقة.

ويقول فى رسالته: نشكو من سوء رصف الطريق في الشوارع بالمنطقة، وترك أجزاء منها بدون أسفلت، مما يؤثر على مرور السيارات والمواطنين ويعرض حياتهم للخطر.

التواصل مع القارئ  01066346691

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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