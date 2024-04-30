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رئيس التحرير
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محافظات

مروة سالم «الأول» وعزة السيد «الوصيف» بمسابقة المعلمة القدوة لمنطقة الشرقية الأزهرية

صدى البلد

عقدت منطقة الشرقية الأزهرية التصفيات النهائية لمسابقة المعلمة القدوة بمقر ديوان عام المنطقة بمشاركة خمس معلمات لرياض الأطفال من مختلف الإدارات التعليمية، وذلك بعد عقد التصفيات الأولية لذات المسابقة بكافة الإدارات التعليمية وأسفرت النتائج النهائية عن فوز مروة عياد سالم ، معهد ميت حمل الابتدائي ، إدارة بلبيس، بالمركز الأول، بينما جاءت عزة أحمد السيد، معهد الصوفية بإدارة أولاد صقر بالمركز الثاني في مسابقة المعلمة القدوة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية أن المسابقة تهدف إلى قياس قدرة المعلمة وتمكنها من استخدم الوسائل التعليمية بمختلف أنواعها في العملية التعليمية، بجانب دورها في تصميم وصناعة الوسائل التعليمية بأبسط الخامات والأساليب، وبالأخص الوسائل التعليمية المتعلقة بالتكنولوجيا لما لها من أثر تعليمي كبير والذي يتيح الفرصة للأطفال للتفاعل الإيجابي في العملية التعليمية فضًلا عن تفعيل كافة السجلات.

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ومن جانبه أضاف الدكتور حسيني علي عطوة، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية أن الهدف الرئيس للمسابقة تحفيز المعلمات المتميزات، للمساهمة في إعداد كفاءات المستقبل في ميدان تعليم رياض الأطفال وترسيخ ثقافة التميز والابتكار لديهم.

وبدورها أشارت الدكتورة دعاء عزت، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة أن المسابقة تمت طبقًا للضوابط المعمول بها وفق تعليمات الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية على أن يتم تصعيد المعلمة الفائزة بالمركز الأول لتنافس في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

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