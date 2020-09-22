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اقتصاد

الفول العريض أبرزها.. 591.8 مليون دولار واردات زراعية لمصر خلال يونيو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
واردات زراعية
واردات زراعية
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آية الجارحي
ارتفعت واردات مصر من السلع الزراعية خلال يونيو الماضي إلي 591.83 مليون دولار مقارنة بـ 559.9 مليونا في يونيو السابق له بزيادة بلغت 31.914 مليون دولار.

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن واردات الفول العريض وصلت لـ17.514 مليون جنيه .

وبلغت واردات الأرز المضروب بـ 6.6 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي.

ووصلت جملة واردات الفلفل لـ 8.6 مليون دولار بعد أن كانت 5.3 مليون دولار بنهاية يونيو 2019 بزيادة بلغت 3.3 مليون دولار.
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