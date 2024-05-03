بلاش اختراعات | نجم الزمالك يهاجم جوميز رغم الفوز على البنك الأهلي

حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على حساب البنك الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين امس الخميس، على استاد القاهرة، في ختام الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب احمد دويدار لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "أنا شكل هحبك ولا إيه يا عم سامسون، مكسب مهم وياريت بلاش اختراعات تاني يا جوميز"

سجل الهدف أحمد سيد زيزو من نقطة الجزاء، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، كان تحصل عليها البديل سامسون أكينيولا.

بهذه النتيجة، يحتل فريق الزمالك المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مواجهات.

