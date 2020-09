الشرطة الكندية تكشف تطورات التحقيق في محاولة تسميم ترامب

أكد مسئولو إنفاذ قانون كنديون، إن امرأة يشتبه في أنها أرسلت مظروفًا به مادة الريسين السامة الموجهة إلى البيت الأبيض، اعتقلت على الحدود بين نيويورك وكندا، حسبما نقلت صحيفة "مونتريال غازيت".

وقالت الشرطة الكندية في بيان، إن عملية كبيرة تتعلق برسالة ملوثة أرسلت إلى البيت الأبيض جرت وقائعها في كيبيك بكندا.

وبحسب البيان، فإن العملية شارك فيها فريق خاص من المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات

Ongoing police operation on Vauquelin blvd in St-Hubert, related to the contaminated letter sent to the White House. More details to come. A media relations officer is on site to answer questions. #rcmp pic.twitter.com/Ms4uQakYBo