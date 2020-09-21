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أخبار العالم

الشرطة الكندية تكشف تطورات التحقيق في محاولة تسميم ترامب

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:53 م
ترامب
ترامب
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على صالح
أكد مسئولو إنفاذ قانون كنديون، إن امرأة يشتبه في أنها أرسلت مظروفًا به مادة الريسين السامة الموجهة إلى البيت الأبيض، اعتقلت على الحدود بين نيويورك وكندا، حسبما نقلت صحيفة "مونتريال غازيت".

وقالت الشرطة الكندية في بيان، إن عملية كبيرة تتعلق برسالة ملوثة أرسلت إلى البيت الأبيض جرت وقائعها في كيبيك بكندا.


وبحسب البيان، فإن العملية شارك فيها فريق خاص من المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات

وجاء في البيان أن فرق الشرطة والإطفاء من "لونجيويل" قد وصلت أيضًا إلى الموقع من أجل ضمان السلامة العامة. 


في 20 سبتمبر، اعتقلت السلطات المحلية امرأة يشتبه في أنها أرسلت سمًا مميتًا في مظروف، وتم اعتراض الرسالة في منشأة حكومية تقوم بفحص البريد الموجه إلى البيت الأبيض والخاص الرئيس دونالد ترامب ، وأظهر تحقيق أولي أنه ثبتت تلوثه بمادة الريسين السامة.

وتم اعتقال المشتبه بها أثناء محاولته دخول الولايات المتحدة من كندا، حسبما صرح مسؤول في تطبيق القانون الفيدرالي لشبكة NBC.
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