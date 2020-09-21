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مرأة

نصائح هامة قبل تدريبات leg bes داخل الجيم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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احمد قطب - ايهاب أشرف- أشرف العمدة
ممارسة التمارين الرياضية والمواظبة على ذلك للتمتع بصحة جيدة له فوائد جمة على الصحة العامة.

ويمكن أن تمارس الرياصة لجميع الأعمار سواء كبار أو صغار، ويمكن ممارستها سواء في الأندية العامة أو صالة الجيم، ويمكن أن تمارس الرياضة في الهواء الطلق أو في البيت، ولكن مكان تمارينه الخاصة. 

في البداية تقول كابتن ماري مدرب لياقة بدنية باحد صالات الجيم تمرين ال  leg bes يفيد هذا التمرين في انة لو كان في مستوي الساق يعمل علي تشغيل العضلة الامامية والعضلة الخلفية بنفس المقدار اما إذا كانت فوق مستوي الكتف يعمل علي تشغيل العضلات الخلفية فقط.
 
وأضافت ماري إذا كانت الساق أكثر وسعا تعمل علي تشغيل  العضلات الداخلية اما لوكانت أضيق تعمل علي تشغيل العضلات الخارجية.

وأوضحت كابتن ماري أنه يجب عدم فرد الركبة إلي أخرها وعدم ضمها، بل يجب أن تكون في نفس مستوي الكتف لتحقيق الهدف من التمرين . 

وتابعت ماري أن في حالة التدريب علي هذا التمرين بشكل خاطئ تؤثر هذه الاخطاء بشكل سيئ  علي أربطة الركبة ومفصل الركبة، مضيفة أن مدة هذ التمرين يحدده المدرب وفقا لحالة كل شخص وبيتم تقسمه إلى  مجموعات. 


وأشارات ماري إلى أن خطأ شائعا يحدث تعتقده بعض البنات عند توقفها عن الذهاب الي الجيم سيزيد وزنها فهذا كلام ليس صحيح في حالة اتباعها نظام غذائي صحي وتوقفها عن الجيم ستخسر كتلة عضلية فقط ولا يمكن زيادة جسدها ولكن يجب ان يتم تقليل السعرات الحرارية.
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