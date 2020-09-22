ضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط فيلتين مستأجرتين بمنطقة شبرا منت بالجيزة، يتم إدارتهما كمنشأتين طبيتين لعلاج الإدمان بدون ترخيص وإحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلهما وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة.









كما أمكن ضبط 7 أشخاص من القائمين على إدارة الفيلتين "لهم معلومات جنائية" وكذا ضبط 102 شخص من المتعاطين مُحتجزين بدون وجه حق داخل الفلتين ومتواجدين من فترات مختلفة ، وضبط (2 أمبول مخدر – 1000 قرص مهدئ للحالة النفسية – 120 قرص من أدوية التأمين الصحى – 5 سجل دفترى لإثبات النزلاء – مبالغ مالية مُحصلة من النزلاء – 2 شهادة طبية "مزورة").









وتبين وجود مخالفات بالفيلتين عبارة عن (إدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص – عدم وجود تجهيزات طبية بالمكان – عدم توفير وسائل السلامة الصحية بالموقع ) .













بمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات ما يحصلون عليه من الأشخاص المدمنين المحتجزين.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.