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رياضة

للخلف در.. الحكومة البريطانية تتراجع عن قرار عودة الجماهير للمدرجات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:05 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
تراجعت الحكومة البريطانية عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي، بشكل تدريجي، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا.

وتقام جميع المباريات في إنجلترا بدون حضور الجماهير، منذ استئناف النشاط الكروي في البلاد في شهر يونيو الماضي، بعد توقف أكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفي 19".

وقال مايكل  جوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني في تصريحات لشبكة " bbc":"  الجماهير لن تعود إلى المدرجات بداية من شهر أكتوبر كما كان مخططا له، بسبب تزايد أعددا المصابين بكورونا مؤخرا".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن بوريس جونسون سيتخذ إجراءات جديدة، الثلاثاء المقبل، بشأن عودة الجماهير إلى المدرجات.

يذكر أن الحكومة الألمانية تراجعت ايضا، عن حضور الجماهير لافتتاح مسابقة الدوري الألماني، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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