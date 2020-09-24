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أخبار العالم

مذكرة روسية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تطالب ألمانيا بتقديم معلومات عن قضية نافالني

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت البعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن إرسال مذكرة للبعثة الألمانية لدى المنظمة تطالب فيها بتقديم معلومات شاملة عن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، بما في ذلك نتائج الفحوصات الطبية والتحاليل وأي عينات أخذت منه. 
وأفاد بيان للبعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم /الخميس/ حسبما أوردت وكالة أنباء /نوفوستي/ الروسية، بأن البعثة الروسية أرسلت أمس /الأربعاء/ رسالة إلى البعثة الدائمة لألمانيا الاتحادية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف البيان أن الرسالة تتضمن مطالبة الجانب الألماني بتزويد موسكو بمعلومات شاملة بشأن ما يسمى بقضية نافالني، وعلى وجه الخصوص نتائج التحليلات والمواد الحيوية والعينات السريرية الأخرى للمعارض الروسي. 
وتابع البيان: " أنه وفقًا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن الجانب الألماني ملزم بتقديم رد على المذكرة في غضون عشرة أيام"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي سيقرر مسألة اتخاذ مزيد من الخطوات على أساس ما تنص عليه الاتفاقية بناء على الرد الألماني.
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