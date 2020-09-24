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رقم قومي لكل عقار.. رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:47 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيكون لكل عقار ، ووحدة سكنية  فى مصر رقم قومى وسيتم ذلك قبل حلول  2021 استكمال هذه المنظومة بالكامل. 

وأضاف "مدبولى" ، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم  بمجلس الوزراء، أن منظومة وجود رقم قومى لكل عقار، ووحدة سكنية سيكون نتيجتها تنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية.


وأشار رئيس الوزراء إلى هذه المنظومة ستضمن للمواطن أن أى عقار يشتريه يكون رسمى ، ومقنن وتكون عملية تداول  بيع وشراء الوحدات العقارية سواء تجارى ، سكنى ، صناعى  بطريقة قانونية  مطمئنة للمشترى. 


وأكد أن المنظومة  الجديدة ستساعد على حماية الأصول العقارية للمواطن والحفاظ على الحقوق والالتزامات فى منظومة الشراء والبيع للوحدات العقارية. 

دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين.


وأعلن "مدبولى"، عن مد فترة التصالح شهرا آخر لتكون فى 30 أكتوبر، موضحا: "لو لقينا رغبة من المواطنين هننظر فى إمكانية مده مرة أخرى".


وأكد أنه كلما تقدم المواطنون بتقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالتصالح، كلما قامت الحكومة بالتقنين السريع للوضع وعدم وجود ضغط على المواطنين.
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