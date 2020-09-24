تعرف على سر تسمية مسرح البالون بهذا الاسم.. وتاريخ ارتباطه بيوسف وهبى وفرقة رضا

لم تكن مسميات المسارح فى مصر شىء وليد الصدفة، أو أمر يبعد عن محطات وتاريخ إنشاء هذه المسارح، ولعل من أبرز أسماء المسارح التى ربما يتحير البعض فى سبب تسميتها بهذا الأسم، هو مسرح البالون فى العجوزة، الذى كان لتسميته بهذا الاسم تاريخ ومحطات كانت شاهدة على بداياته وحضوره كركن من أركان تاريخ المسرح المصرى والثقافة المصرية ، وفى هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" تاريخ مسرح البالون وسبب تسميته بهذا الأسم .

يحتل مسرح البالون موقعا متميزا بكورنيش النيل بالعجوزة بمحافظة الجيزة, ويقع ضمن مجمع ثقافي كبير يشمل مسرح البالون ومسرح الغد والسيرك القومي ومسرح السامر وقاعة منف التابعة لهيئة قصور الثقافة, ويتبع مسرح البالون البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الذي يشرف عليه قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة.





من فاروق حسني إلى نشوي الديب.. القصة الكاملة لمحاولات نقل مسرح البالون والسيرك القومي





بداية ظهور مسرح البالون في مصريعود لمكالمة هاتفية عام 1960 من الفنان يوسف وهبي إلى الفنان السيد بدير المستشار الفني لفرق التليفزيون المسرحية في ذلك الوقت، والتى حدثه فيها عن أعجوبة بناء مسرح في شكل بالون قابل للفك والتركيب في ساعات قليلة والحركة من مكان لآخر معروض للبيع في إيطاليا بمبلغ 39 ألف دولار وكان الدولار وقتها يساوى 33 قرشا .

وتمت الصفقة بالفعل ووصل البالون إلى الإسكندرية عام 1962, وبدأت الاستفادة به بتشغيله في الإسكندرية بكوم الدكة لعروض فرقة رضا للفنون الشعبية وفرقة القاهرة الاستعراضية وفرقة الأنوار اللبنانية, ثم نقل البالون إلى القاهرة وتم تركيبه بأرض السامر وعرضت عليه أولى عروض الفرقة الغنائية الاستعراضية, وفي العام التالي تم فكه وتركيبه في مكانه الحالي مع ملحقاته التي تضم أربع كرافانات تستخدم كغرف لتغيير الملابس وعربة إضاءة متنقلة وونش ومدرجات متحركة وبلكون متحرك ومن هنا جائت تسميته بمسرح البالون.

وبعد مرور عدة سنوات بدأ مسرح البالون بحتاج إلى التطوير وتجهيزات أكبر وهو ما قام به الفنان القدير عبدالرحمن الشافعي خلال فترة رئاسته البيت الفني للفنون الشعبية فقرر تجديده على أحدث طراز مسرحي وقتها؛ فاستبدل الخيمة التي كانت تظل أعلى المسرح بتصميم أجوف يشبه إلى حد كبير البالونة ومن هنا جاءت تسمية المسرح بالبالون، وكان ذلك في أواخر تسعينيات القرن الماضي، تم الافتتاح في يوليو 1999 بحضور وزير الثقافة فاروق حسني , وتم في حفل الافتتاح تقديم العرض الاستعراضي قلب في الروبابيكيا, فكرة وإخراج محمود رضا.

وفي عام 2017 تمت أعمال التجديد والإصلاح مرة أخرى أثناء تولي الفنان هشام عطوة رئاسة القطاع, وأقيم حفل افتتاح كبير بالمسرح في 18 مايو 2017 قدم فيه عرض (بيت الفن) من تأليف حمدي نوار واستعراضات عادل عبده ومن بطولة مروة ناجي، محمد قماح، مجدي فكري، وفتحي سعد، مع عدد كبير من فناني القطاع الاستعراضي.

وقد تعرض مسرح البالون لمحاولات متعددة لنقله من مكانة الحالة بالعجوزة، والتى وقف فيها المسرح أبيا أن ينتقل من مكانه الذى اعتاد عليه زواره ومحبيه، والتى كان أخرها العام الماضى عقب تقديم النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، اقتراحا لمجلس النواب، بنقل مسرح البالون من منطقة العجوزة، إلى مطار إمبابة، واستغلال الأرض المقام عليها الآن في مشروعات، أخرى، ولاقى الاقتراح رفضا تاما من قبل وزارة الثقافة والمثقفين، الذين هاجموا النائبة معللين ذلك بأنه دعاية انتخابية خاصة بالنائبة.