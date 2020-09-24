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وزيرة البيئة توضح أهمية الحملة الترويجية للحفاظ على المحميات.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:41 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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هاني حسين
قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعليقا على الحملة الترويجية الاولى للمحميات الطبيعية، إن العالم يتجه إلى الترويج إلى الحفاظ على المحميات الطبيعية .

وأضافت ياسمين فؤاد في مداخلة هاتفية بالإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور": "نعمل على الحد من التلوث والعمل على تغيير ثقافة المجتمع للحفاظ على الموارد الطبيعية متمثلة في المياه والهواء والطاقة والتربة".

وتابعت ياسمين فؤاد: "الحكومة تعمل على حل مشكلات البيئة والتلوث، مع العمل بشكل قوي للحفاظ على الموارد الطبيعية المتمثلة في المحميات الطبيعية التي تعتبر رأس المال الطبيعي".

وأكملت ياسمين فؤاد: "الموارد المتواجدة داخل المحميات أساس اتزان الكون، ولابد من توافر الوعي باهمية المحميات الطبيعية وهناك دول بنت اقتصادها عن طريق الحفاظ على المحميات الطبيعية".

ولفتت ياسمين فؤاد: "مصر لديها تنوع في المحميات الطبيعية بحوالي 30 محمية طبيعية، ولدينا حفريات منذ أكثر من 4 ألاف سنة".

وأضافت: "يمكن ان نوفر منتج السياحة البيئية، وهناك نوع من السائحين يرغبون في زيارة والمحميات الطبيعية بكافة انواعها".
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