30 محمية طبيعية... البيئة: نمتلك كنوزا حقيقية في السياحة البيئية

قال محمد عليوة ، مدير برنامج السياحة البيئية ب وزارة البيئة ، إننا نمتلك 30 محمية طبيعية ب إجمالى 15% من مساحة مصر.





وأوضح "عليوة" خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن السياحة البيئية منتج جديد ومصر لديها الاستعداد بهذا الشأن.





وأشار إلى أن وزارة البيئة تعمل على الترويج للسبياجة البيئية فى مصر خاصة وأن الأخيرة تمتلك كنوز حقيقية بأراضيها.





وأضاف "عليوة "، أن خطة وزارة البيئة فى الوقت الحالى رفع الوعى البيئى عند المواطنين والترويج للسياحة الداخلية والخارجية.





وتابع ، مدير برنامج السياحة البيئية ، أن استراتيجية وزارة البيئة تعمل حاليأ على تطوير 12 محمية طبيعية للترويج للسياحة البيئية.