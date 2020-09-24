زعيم المعارضة التركية: سنسدد 171 مليار دولار ديونًا الـ12 شهرا المقبلة

كشف زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الخميس، عن حاجة بلاده لسداد 171 مليار دولار ديونا خلال الـ 12 شهرا المقبلة.









وقال زعيم المعارضة التركية في تصريحات تليفزيونية إن الخزانة التركية فارغة، ولذلك سوف يقوم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بإقتراض أموال جديدة لتسديد الديون المستحقة.









وأضاف أن عجز الموازنة العامة التركية في الوقت الحالي، الأكبر في تاريخ تركيا، حيث سيتم الاقتراض أيضا من أجل تغطية العجز في الميزانية.









وتابع أن تركيا دفعت خلال الـ 18 عاما، فترة حكم حزب العدالة والتنمية، 178 مليار دولار كفوائد للديون الخارجية، على الرغم من تصريحاتهم حول حرمانية هذه الفوائد.





واتهم النظام التركي بالكذب على الشعب، عبر تصريحات عن تخفيض سعر الفائدة، وأن فوائد القروض حرام وغيرها من التصريحات.



