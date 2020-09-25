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فن

محمد رمضان يواصل جلسات عمل مسلسل موسى.. شاهد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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آيه عاطف - محمد نحلة
حرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة جمهوره جلسات عمل مسلسله الجديد الذي يحمل إسم "موسى" والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.

ونشر رمضان، عدة صور من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "جمعة مباركة وموفقة علينا جميعًا جلسات عمل #موسى #رمضان2021 المخرج #محمد_سلامة والمؤلف #ناصر_عبد_الرحمن انتاج #سينرجي #ثقة_في_الله_نجاح".

وحقق كليب الفنان محمد رمضان 15 مليونا و975 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الجاري. 

وكان محمد رمضان، قد طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية " يا حبيبي" وشاركه في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك. 

تقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".
محمد رمضان يواصل جلسات عمل مسلسل موسى.. شاهد
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