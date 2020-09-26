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توك شو

السياحة: ماراثون شرم الشيخ يقدم رسالة طمأنينة وترويج للمنشآت السياحية بمصر..فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:06 م
سها بهجت
سها بهجت
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة بإسم السياحة والأثار، إن ماراثون الدراجات الهوائية بشرم الشيخ منظر يعطي نوعا من التفاؤل،  مضيفة ان هذه المسابقة أقيمت على هامش مهرجان السياحة العالمي، مع احتفالية "اليكو ايجيبت" التي أشرفت على تنظيمها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الإعلام .

وأضافت سها بهجت، خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج"صباحك مصري"، المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مصر تعتبر مقصد سياحي بيئي في الفترة القادمة، وأن هذا ماراثون كان رسالة للعالم أجمع بأن مصر بلد آمن ، وتم الماراثون بطريقة في غاية النظام وكانت جاذبة للسياحة بمصر، وشارك به العديد من الجنسيات والعديد من الوزراء.

وأشارت إلي أن الماراثون هدفه طمأنة جميع الناس في أنه في مكان مفتوح وآمن تماما، مع تشجيع الرياضة، وايضا أنه نوع من ترويج وجذب السياحة بشكل مختلف، مؤكدة علي تجول جميع السفراء بطريقة آمنة، مستمتعين بجمال المدينة .

وأوضحت المتحدث بإسم السياحة والأثار، أنه تم إتباع جميع الإجراءات الاحترازية ليسير الإطمئنان بالماراثون، موضحا عرضه على جميع وكالات الأنباء لبلادها تلك الاحتفالية، تكون رسالة في غاية الجمال لجميع البلاد، في ترويج الأماكن السياحية .

وأكدت  أن  العلاقات دائما متواصلة بين جميع السفراء ووزارة السياحة والآثار، ودائما يكونون ضيوف عزاز علي كل كشف أثري والعلاقات في وتقدم استمرار دائم، ولكن هذه المرة كانت أن الماراثون فكرة جديدة، من أبرز التعليقات الجانبية للماراثون تعليق السفير الألماني قائلا" طلب أن الماراثون يكون على شكل عالمي يقام بشرم الشيخ لجميع دول العالم .    

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