أحمد فريد يكتب: بوابة الفضاء

بيل غيتس مؤسس شركات مايكروسوفت، العالم ستيفن هوكينج، رائد الفضاء كريس هادفيلد، إيلون موسك مؤسس شركات صواريخ سبيس إكس وسيارات الكهرباء تسلا، وغيرهم أشخاص كتير وقفوا على مسرح TED (تيد) لمشاركة مواقف وخبرات حياتهم ونجاحاتهم مع العالم، علشان الناس تستفيد من منهم ويكونوا سبب في تحفيز الآخرين على النجاح في مختلف المجالات.





كان ليا الشرف إني أشارك أنا كمان على نفس المنصة TEDx (تيد) بخطاب باللغة الإنجليزية بعنوان (The Gateway to Space ) أو بالعربي (بوابة الفضاء). وده اسم محطة فضاء جديدة للدوران حول القمر كخطوة متقدمه في عالم الفضاء. وممكن كمان نسميه بالعربي (الممر). على اسم المسلسل العظيم اللي وضح جهود الجيش المصري في مقاومة الإرهاب. المقال ده هيكون الخطاب كله بالكامل ولكن بالعربي، لأني عايز كل الناس تعرفه و تعرف عن العبد - لله. الخطاب نفسه مسجل كامل على اليوتيوب ، أكتب (Ahmed Farid TEDx)





أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء بوكالة الفضاء الألمانية





الخطاب :





أول حاجه عايز أسألكم عليها ، إيه هو حلمك؟ ....

أنا كمان عايز أسأل ، هل هو ده فعلا حلمك إنت؟ ولا ده كان حلم والدك أو والدتك ؟ أو حلم أهلك ليك ؟





أنا عايز اخدكم معايا رحلة قصة في الفضاء . إزاي بدء علم الفضاء؟ ، و هينتهي فين ؟ و إيه اللي هما بيخطتطوله دلوقتي ؟





حلم الفضاء بدء سنة 1926 مع أول صاروخ ، و فشل ، و كانت فكره صغيره . بعد كدة بدأ صاروخ أمريكاني ، و الألمان كمان بدأو يخترعوا صاروخ للوصول للفضاء . سنة 1944 كانت أول محاولة للإنسان للصعود للفضاء ولكن فشلت . و بعد كدة الروس حاولو ، و بعدها حاولو الأمريكان تاني لغاية الهبوط لأول إنسان على القمر . و كان قبلها محاولة الإتحاد السوفييتي بمركبة (سبوتنيك ) كأول شيء في الفضاء . دي بس قصه مصغره ل تاريخ الفضاء عبر الحرب العالميه البارده . كانت الحرب د معتمدة على مين الأقوى في العلم و مين عندو أفكار أقوى .





سنة 1969 كانت أول إنسان على القمر ، لما فكرو في الفكره دي 1926 ، كانو مش عارفين عايزين يعمل إيه في الفضاء . اكتشفو إن الحلم اللي كان بس حلم ساعتها ، أصبح حقيقة . و من هنا بدء تحقيق الحلم بهبوط الإنسان على القمر من غير أي تجارب علميه . من هنا بدأت محطات الفضاء ، زي محطته مير الروسية و بعدها محطة الفضاء الدولية لتوحيد العلم العالمي بدل مكان حرب بارده.





أصبحت محطة الفضاء بتعاون دولي بين أمريكا و روسيا ، اليابان ، كندا و أوروبا . بدأ استكشاف الفضاء من لاشئ ، من فكره صغيره لغاية ما أصبحت علم كبير جدا . الفكره الصغيره اللي محدش فهم هما عايزين يعمل كدة ليه قبل كدة و ليه الفضاء ، و له الفضاء مهم لحياتنا هنا على الأرض . أصبحت عملية معقده ، لسؤال الناس ، إزاي علم الفضاء بيساعدنا . هل هيه بس حاجه حلوه إنك تكون رائد فضاء ؟ هل هيه حاجه حلوه إنك تكون في الفضاء ؟ بعد كدة بدأت الناس تغيير اهتماماتهم

من فهم الإنترنت ، لفهم الفضاء ، زي ما أنا دايما بقول ، الفضاء هو الإنترنت الجديد





ليه أنا بتكلم عن تاريخ الفضاء ؟ هاخدك معايا لقصة (The Gateway to the moon ) أو بالعربي ( محطة بوابة القمر) (الممر) و دي الخطوه التالية أو اللي هايتبنى دعواتي في الفضاء . زي ما اتكلمت عن محطة الفضاء العالميه قبل كدة و الاتحاد العالمي ، نفس الدول دي قررو إنهما يتعمقوا أكتر في الفضاء . قررو إنهم عايزين علم أكبر ، إستكشاف أكبر في الفضاء . في المستقبل سنة 2024 قررو بناء محطة فضاء أخرى اسمها (الممر) هتلف حوالين القمر ، رواد الفضاء هيوصلو لمحطة الفضاء دي ، و يسكنو فيها ، و يلفو حوالين القمر ، و من محطة الممر للهبوط على القمر لبناء قاعده فضائيه على القمر ، و بناء قرية اسمها القريه القمريه (Moon Village ) . عايزين يبنوا إنسان ألي ، و بناء مدن عشان تاخد العمال من الأرض للقمر و من القمر ل فضاء أعمق.

ليه بيعملو كدة ، ليه للقمر مش المريخ ؟ القمر فيه مادة مش موجوده في الأرض ، أو نادره جدا على الأرض و الحصول عليها من الأرض أغلى من السفر للقمر للحصول عليها ، طبعا المادة دي هي مصدر للطاقة البديله اسمها H3 . دا يفسر ، ليه الهند عايزه تهبط على القمر ، روسيا كذلك ، ESA أو الاتحاد الأوروبي ، و طبعا أمريكا . إزاي ده هيحصل ؟ إزاي نستفيد من الفضاء ؟





القصه دي تقصد تلات كلمات ... الأفكار - تصبح - أشياء . لا بتفكر في حاجه و فعلا تعملها . الأحلام من غير عمل هييه بس أحلام ، زي ما أنا سألت في البدايه ، إيه حلمك ؟ و كمان سألت ، هل ده فعلا حلمك ولا اللي أهلك بيحلمهولك ؟





والدي كان عايز إني أبقى دكتور ، بس ده ماكنش فعلا حلمي ، لكن لما كنت طفل ، كل اللي كنت بشوفه هو ، مستشفيات و جو المستشفيات و دكاترة ، د كل حاجة أنا كنت عارفها و ده كان العالم بتاعي علشان والدي كان دكتور . بس مكنش ليا إهتمام لحاجات دي . أنا كنت بحب الألعاب ، أو ألعاب الكمبيوتر





أو ألعاب الكمبيوتر زي أو طفل صغير . بس مش بس اللعب ، كمان كنت عايز أخترع حاجة و أنا بالعب. كان عندي تمن سنين ، و ده لما بدأت مصيري الوظيفي. كنت بالعب بي برمجة الكمبيوتر . كنت زهقت من اللعب بالكمبيوتر . حسيت إني بس بضيع وقت . بعض عدد ساعات كتير ، كنت أنا عايز أنا نفسي اللي أعمل لعبة الكمبيوتر دي . بس مكنتش عارف أعمل كدة إزاي. و كانت فكرة الناس اللي حواليا ، إن ألعاب الكمبيوتر دي مش هتوديك أي مكان . أنت لازم تكون حاجة أكبر من إنك بس تعمل ألعاب أو تعمل شبكة كمبيوتر. و دي بالضبط المشكلة ، تشخيص بناء على مهنتك ، مهندس ، دكتور ، ظابط ، طيار ، و رائد فضاء .





فكرة إن أنا أبدأ أعمل اللي أنا فعلا كنت عايز أعمله ، قلت لأهلي و هما ساعدوني . بعض المساعده ، سلكت طريقي لغاية إختياري كمتحكم مركبات فضائيه في وكالة الفضاء . و بعدها أخترت كمرشح عالم رائد فضاء .





و فوق كل ده ، أنا أعرف واحد ، قريب مني جدا ، توفاه الله من فتره قريبه . كان عندو مشاكل في ظهره . و فقرات الظهر ضغطه على الأعصاب . و ده بيأثر على حركة اليد و الرجلين كمان . كان في مشاكل لعمل الحاجات الدقيقه . الشخص ده كان لازم يعمل حاجه من الاتنين ، يأما عملية جراحية ، و كان شويه كبير في السن . أو يعمل علاج طبعي





العلاج الطبيعي كان هو الحل للشخص ده ، كان العلاج الطبيعي على جهاز معين بيتعامل مع فقرات الظهر بشكل دقيق جدا لرخئ العصب المضغوط .





الجهاز المتخصص ده موجود في بلاد معينه ، كان لازم يسافر للبلد دي للعلاج الطبيعي بالجهاز المعين ده . بعد كدة بحثت في الإنترنت عن الجهاز ده علشان كنت عايز أعرف مين اللي عمل الجهاز العبقري ده و ليه مش متواجد في العالم كله و لكن في بالعد معينه .





أكتشفت أن الجهاز ده تم تطويره على محطة الفضاء الدولية ، و في نفس الوقت ، أنا كنت بشتغل كمتحكم أرضي في الجزء الأوروبي للمحطه و هو مركز التحكم الفضائي كولومبوس.





الشخص ده كان والدي الله يرحمه ، والدي الدكتور أنا كنت سبب في مساعدته من غير ما أكون أنا نفسي دكتور . علشان أنا كنت ترس من المؤسسة اللي ساعدت في تطوير الجهاز ده . دي كانت مساعدتي بطريق غير مباشر . علشان أنا و أنا صغير عملت اللي أنا فعلا حبيب أعمله .





الفكره ورا اللي أنا عايز أقوله ، هي ، إحلم حلم كبير ، إحلم بالحاجة اللي أنت فعلا عايز تحلم بيها . الحاجه اللي أنت فعلا عايز تعملها . زى ما أنا دايما بقول ، مش مشكله أنت منين ، حلمك متاح

No matter where you come from, your dream is valid





لما كنت طفل صغير ، في سن 8 سنين ، ماكنتش عارف أنا هبقى إيه ، بس كان عندي حلم …..

شكرا





- الأبطال لم يولدوا، لقد صنعوا - فينس لومباردي