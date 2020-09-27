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وزير التربية والتعليم: المعترضون على مجاميع التقوية بالمدارس «بيتدلعوا»

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:06 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سوف يتم إصدار القرار الوزاري الخاص بتفاصيل مجموعات التقوية الجديدة يوم الثلاثاء القادم 29 سبتمبر.

وأضاف "شوقي"، أثناء حواره مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، ردا على المعترضين على مجاميع التقوية بالمدارس "ده دلع يا جماعة والموضوع اختياري اللي مش عاوزه ميروحش".

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن تدريس المواد الأساسية سيكون على القنوات التعليمية هذا العام، أما المدرسة فستكون للتقييم والأنشطة وحصص المواد غير المضافة إلى المجموع فقط.

وأكد وزير التربية والتعليم "إحنا مكنش عندنا تعليم والمنظومة كلها كانت قايمة على التلقين والحفظ لا التدبر والتفكير والبحث".

وتابع "منصة ادمودو توفر لـ طلاب المرحلة الإعدادية والإبتدائية كافة الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة أسال المعلم والتى يستطيع من خلالها الطالب فهم كل مايريده بالمتابعة مع معلم أونلاين".

ونوه بأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي التعليم المصري.

كان النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب أشاد بنظام مجموعات التقوية الرسمية الذى تعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطبيقه لطلاب الصف الثالث الإعدادى والصف الثالث ثانوى والذى تتولى تنظيمه الإدارة التعليمية وليست المدرسة ليكون من حق الطالب أن يختار أي معلم في الإدارة، وليس في المدرسة فقط، مشيرا إلى أن نظام مجموعات التقوية الرسمية تحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

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