وزير التعليم يعلن موعد حل مشاكل المدارس الخاصة| تفاصيل

كشف الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، عن موعد حل مشاكل المدارس الخاصة في مصر.





وأكد "شوقي"، أثناء حواره مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، "خلال 10 أسابيع وقبل نهاية العام الجاري، سيكون لدى وزارة التربية والتعليم كتالوج واضح بضوابط جديدة؛ لحل أزمات شكاوى أولياء الأمور من المدارس الخاصة".





ونوه وزير التعليم بأنه يتم التفاوض من أجل تشكيل لجنة عمل لإدارة هذه المدارس، وكل ما يتعلق بها بداية من إصدار التراخيص وحتي ضوابط المصروفات وزيادتها.





وأشار إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة، وقبل بدء العام الدراسي الجديد سيتم إعلان أرقام تليفونات لتلقي شكاوي المدارس الخاصة.





وتابع "منصة ادمودو توفر لـ طلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية كافة الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة "اسأل المعلم" التى يستطيع بها الطالب فهم كل ما يريده بالمتابعة مع معلم أونلاين".





وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي التعليم المصري.



