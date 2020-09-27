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توك شو

بشرى لأولياء الأمور.. تقسيط مصروفات المدارس الحكومية على ترمين

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:30 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تقسيط والسماح بدفع مصروفات المدارس الحكومية هذا العام على الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني "على ترمين".

وأكد "شوقي"، أثناء حواره مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، "خلال 10 أسابيع وقبل نهاية العام الجاري سيكون لدي وزارة التربية والتعليم كتالوج واضح بضوابط جديدة لحل أزمات شكاوي أولياء الأمور من المدارس الخاصة".

ونوه وزير التعليم بأنه يتم التفاوض من أجل تشكيل لجنة عمل لإدارة هذه المدارس وكل ما يتعلق بها بداية من إصدار التراخيص وحتي ضوابط المصروفات وزيادتها.

وأشار إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة وقبل بدء العام الدراسي الجديد سيتم الإعلان عن أرقام تليفونات لتلقي شكاوي المدارس الخاصة.

وتابع "منصة ادمودو توفر لـ طلاب المرحلة الإعدادية والإبتدائية كافة الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة أسال المعلم والتى يستطيع من خلالها الطالب فهم كل مايريده بالمتابعة مع معلم أونلاين".

وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي التعليم المصري.

وأكد وزير التربية والتعليم "إحنا مكنش عندنا تعليم والمنظومة كلها كانت قايمة على التلقين والحفظ لا التدبر والتفكير والبحث".

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