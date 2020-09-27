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فن

لون شعر جديد .. ريم البارودي فى إطلالة جذابة علي إنستجرام ..شاهد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة ريم البارودي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وتظهر ريم في الفيديو بلوك جديد، حيث قامت بقص شعرها وتغير لونه.


ونال اللوك الجديد لريم البارودي اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتي: 

حببتي القمر

اجمل فنانة عربية ومصرية منغير كلام

يا عيشيك بالتونسي

احلى لون واحلى طول شعر عليكي 

ملكه جمال العالم كله ريم البارودي 

تحفه لون شعرك جميل عليكى ما شاء الله

شوووو هالحلاه

قمر كالعادة





وبدأت ريم البارودي  مشوارها الفنى بالعمل فى الإعلانات ثم قدمت أول مسرحية لها وتعتبر أول دور تمثيلى لها فى مسرحية "دستور يا أسيادنا"، وبعدها قدمت العديد من الأدوار وحققت نجاحًا كبيرًا وأظهرت أنها تملك موهبة فائقة، وتتالت نجاحاتها خاصة أن النقاد السينمائيين وصفوها بأنها تتقن عملها وتجسده بشكل مطابق للصورة التى تجسدها. واستطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة فى وقت قصير، رغم أنها لم تحصل على فرصتها كاملة.

يذكر أن ريم البارودي حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.

وتقدم ريم البارودى برنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءً بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.
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