AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صناع الخير تكشف على عيون 500 مواطن بقرى حياة كريمة بالأقصر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:16 م
الكشف على المواطنين
الكشف على المواطنين في الاقصر
Advertisements
شمس يونس
نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وضمن جهود تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" وبأشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتحت رعاية المستشار  مصطفى ألهم محافظ الاقصر نجحت في توقيع الكشف على عيون 500 مواطن بقرى "حياة كريمة" بالأقصر ضمن سلسلة قوافل مبادرة "طاقة نور" للكشف علي أمراض العيون وبخاصة أمراض الشبكية. 

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن قوافل "طاقة نور" جابت قرى توماس وعافيه مركز اسنا وقبلي قامولا مركز القرنة والقرى المجاورة بالأقصر وأن "طاقة نور " تنفذها  مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء  بهدف الحد من إخطار أمراض الشبكية وأمراض العيون وأن قوافل المبادرة تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تمامًا ويتم تنفيذ القوافل  مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار عبدالجليل إلي أن صناع الخير تشارك بفاعلية في تنفيذ مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة" ففضلا عن تقديم الخدمات العلاجية ذات الجودة وبالمجان تمامًا في مجالات مكافحة العمى فإن المؤسسة تشارك ايضًا في تنفيذ المبادرة من خلال إعادة أعمار عدد من القرى الأشد إحتياج حيث تستعد لإعمار عدد من القري داخل محافظة الأقصر ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.   

يذكر أن قوافل مبادرة "طاقة نور" للحد من مخاطر أمراض الشبكية والعيون نجحت حتى الأن في توقيع الكشف على عيون الأهالي في أكثر من 30 قرية بسوهاج وأسيوط وأسوان والأقصر وداخل قرى محافظة سوهاج.

نجحت المبادرة في تنظيم 7 قوافل طبية داخل 7 قرى مركزية لخدمة الأهالي في أكثر من 30 قرية مركزية وقرية تابعة ونجع وتخلل تنظيم القوافل إجراء عمليات جراحات الانفصال الشبكي للأهالي الذين تم توقيع الكشف عليهم بمعدل ثلاث قوافل أو أربع ثم إجراء العمليات الجراحية مباشرة حيث أن جراحات الانفصال الشبكي تحتاج الى سرعة الإجراء لضمان نجاح العملية.
صناع الخير تكشف على عيون 500 مواطن بقرى حياة كريمة بالأقصر
صناع الخير تكشف على عيون 500 مواطن بقرى حياة كريمة بالأقصر
صناع الخير تكشف على عيون 500 مواطن بقرى حياة كريمة بالأقصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصيرة تجري 747 جراحة عيون للأكثر احتياجا في سوهاج

جراحات عيون ونظارات .. طاقة نور تقدم خدماتها لـ٣٠٠٠ مواطن بقرى حياة كريمة بالمحافظات

الأورمان تجرى الكشف على ٤٦٨٧٤ مريض عيون بقنا

الأورمان: فحص 42 ألف مريض عيون.. وإجراء 9 آلاف عملية في المنيا

في إطار مُبادرة "حياة كريمة"..محافظ سوهاج يتفقد فعاليات القافلة الطبية لعلاج العيون

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأحد 27-9-2020

الناس محدش يقدر يخدعها حتى ولو هما تعبانين.. أبرز 20 تصريحا للسيسي خلال افتتاحات مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد

أخبار الرياضة .. بيراميدز يتعاقد مع لاعب جديد في الأهلي .. وموعد توقيع باتشيكو.. وتصريحات رضا عبد العال عقب لقاء المارد الأحمر

اغتصب فتاة وهتك عرض الثانية .. أقوال المتحرش أحمد بسام زكي طالب الجامعة الأمريكية

الرئيس السيسي: مصر ناسها طيبين وإحنا بنحرم نفسنا من اللقمة عشان نحمي بلدنا.. فيديو

مفيش كلام من ده.. الرئيس السيسى يرد على أقاويل تطوير مصر الجديدة ومدينة نصر لخدمة أشخاص بعينهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. إيمى سالم بإطلالة تبرز جمالها على إنستجرام.. شاهد

بإطلالة محتشمة .. أمل حجازي تتألق في أحدث ظهور لها

حادث مأساوي شرق إنجلترا .. شجرة تنهي حياة طفلة 6 أعوام أمام أصدقائها