صناع الخير تكشف على عيون 500 مواطن بقرى حياة كريمة بالأقصر

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وضمن جهود تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" وبأشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر نجحت في توقيع الكشف على عيون 500 مواطن بقرى "حياة كريمة" بالأقصر ضمن سلسلة قوافل مبادرة "طاقة نور" للكشف علي أمراض العيون وبخاصة أمراض الشبكية.





وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن قوافل "طاقة نور" جابت قرى توماس وعافيه مركز اسنا وقبلي قامولا مركز القرنة والقرى المجاورة بالأقصر وأن "طاقة نور " تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بهدف الحد من إخطار أمراض الشبكية وأمراض العيون وأن قوافل المبادرة تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تمامًا ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

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وأشار عبدالجليل إلي أن صناع الخير تشارك بفاعلية في تنفيذ مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة" ففضلا عن تقديم الخدمات العلاجية ذات الجودة وبالمجان تمامًا في مجالات مكافحة العمى فإن المؤسسة تشارك ايضًا في تنفيذ المبادرة من خلال إعادة أعمار عدد من القرى الأشد إحتياج حيث تستعد لإعمار عدد من القري داخل محافظة الأقصر ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.





يذكر أن قوافل مبادرة "طاقة نور" للحد من مخاطر أمراض الشبكية والعيون نجحت حتى الأن في توقيع الكشف على عيون الأهالي في أكثر من 30 قرية بسوهاج وأسيوط وأسوان والأقصر وداخل قرى محافظة سوهاج.



