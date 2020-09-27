AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبيرة إتيكيت توجه نصائح للتعامل مع الأطفال في بداية الدراسة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:52 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتورة شيماء البهي، خبيرة الإتيكيت وعلم الأعصاب بجامعة هارفرد البريطانية، إنه مع اقتراب دخول الأطفال المدارس في ظل جائحة كورنا يجب أن تتحدث كل أم مع أطفالها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتى تحافظ منها على صحة أطفالها ولكن بشكل بسيط أو من خلال تعامل الأم مع أصحابها واستقبالها لهم فى المنزل أمام أطفالها.    

وأضافت "البهي"، خلال لقائها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي وإيمان يسري، في برنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه يجب أن تتحدث الأم مع أطفالها بأن يحافظوا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن بشكل مبسط للغاية وأن توصل السلوك السليم لطفلها للمحافظة على صحته والوقاية من الإصابة بالفيروس.

وتابعت: "توصيل السلوك السليم للأطفال عادة يأتي من تعامل الأب والأم سواء في ارتداء الكمامة بشكل مستمر في الأماكن المزدحمة أو فى العمل"، مشيرة إلى أنها تتحدث مع أطفالها بعدم لمس الأشياء أو الأسطح إلا ويعقم اليدين جيدًا كسلوك متبع عند الخروج من المنزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محتارة فى تربية طفلك.. خبيرة تكشف قواعد اتيكيت الأطفال

إتيكيت قيادة السيارات للسيدات

ترشيحاتنا

التعرض للضرب.. تقليد غريب للزواج داخل قبيلة الفولاني.. صور

جنش يحرس عرين الزمالك أمام الجونة اليوم

بعد كلمة وزير البترول.. السيسي ضاحكا: انت حاجة صعبة جدا.. فيديو

أندية وادي دجلة تفتتح ملعب بطلة الإسكواش رنيم الوليلي

قطعت فيه وشتمنى.. إبراهيم سعيد يفتح النار من جديد على رضا عبد العال | شاهد

السودان يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على المساندة في أزمة الفيضانات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث

دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة