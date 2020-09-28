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بين الناس

إنشاء مطب صناعى مطلب سكان شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد عصمت عبد المطلب، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توسيع شارع الخليفة المأمون وإلغاء جميع التقاطعات والإشارات الضوئية الطريق وسير السيارات بسرعة جنونية بشارع الخليفة المأمون مصر الجديدة، مما أدى للكثير من الحوادث بالمنطقة، وطالب بإنشاء مطب صناعى.
 
 
ويقول فى رسالته : نطالب بإنشاء مطب صناعى للحد من سرعة السيارات منعا للحوادث بشارع الخليفة المأمون مصر الجديدة بسبب تم توسيع شارع الخليفة المأمون وإلغاء جميع التقاطعات والإشارات الضوئية .
 
 
للتواصل مع القارئ : 01111993113

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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