إنشاء مطب صناعى مطلب سكان شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة

شكا المواطن أحمد عصمت عبد المطلب، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توسيع شارع الخليفة المأمون وإلغاء جميع التقاطعات والإشارات الضوئية الطريق وسير السيارات بسرعة جنونية بشارع الخليفة المأمون مصر الجديدة، مما أدى للكثير من الحوادث بالمنطقة، وطالب بإنشاء مطب صناعى.

ويقول فى رسالته : نطالب بإنشاء مطب صناعى للحد من سرعة السيارات منعا للحوادث بشارع الخليفة المأمون مصر الجديدة بسبب تم توسيع شارع الخليفة المأمون وإلغاء جميع التقاطعات والإشارات الضوئية .

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