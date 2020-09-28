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حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بقنا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أسفر حادث انقلاب تروسيكل بقرية الشرقى سمهود، التابعة لمركز أبوتشت بقنا، عن إصابة 4 أشخاص، بإصابات متنوعة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بقرية الشرقي سمهود.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: شيماء محمود عبد الحميد 20 عاما، باشتباه كسر بالساق اليمني، يس مومن محمد 20 عامًا، جرح قطعي بالجبهة، داليا ناصر جاد 5 أعوام، سحجات وكدمات متفرقة، محمود عبد الحميد مهران 49 عاما، سحجات وكدمات.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق قنا، بسيارتى إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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