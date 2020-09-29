ربط التعليم بسوق العمل.. محافظ كفر الشيخ يكشف أهمية كليات الثروة السمكية والذكاء الاصطناعي

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زار المحافظة اليوم وتفقد عددا من المشروعات التنموية المرتبطة بقطاع التعليم وزار كلية الذكاء الاصطناعي وشاهد كافة الإمكانات المتواجدة داخل الكلية.





وأضاف جمال نور الدين في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :" تفقد رئيس الوزراء كلية الثروة السمكية التي تقوم بتخريج الفنيين في المزارع السمكية كما تفقد معامل ومصانع تعبئة الأسماك ومصنع العلف السمكي".





وتابع جمال نور الدين:" أسلوب جديد في التعليم يعمل على ربط سوق العمل بالتعليم سواء في التعليم الفني والتعليم الجامعي،والعالم يتحرك نحو ربط التعليم بسوق العمل".





وأكمل جمال نور الدين:" لدينا عدد ضخم من المزارع السمكية في محافظة كفر الشيخ وهنا تظهر أهمية كلية الثروة السمكية".





ولفت جمال نور الدين:" رئيس الوزراء تفقد مستشفى الطواري في كفر الشيخ والتي تخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة"، مضيفا:" رئيس الوزراء اكد على اهمية القضاء بشكل نهائي على التعدي على الأراضي الزراعية".



