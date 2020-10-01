صحة الإنسان مرتبطة بالكوكب.. وزيرة البيئة تكشف أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.. فيديو

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن التنوع البيولوجي يرتبط بكل ما هو متواجد على كوكب الأرض من كائنات ونباتات وحفريات والإنسان.





وأضافت ياسمين فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الكون مرتبط ببعضه البعض وفي حالة حدوث خلل يحدث عدم اتزان في النظام البيئي".





وتابعت ياسمين فؤاد: "الحفاظ على التنوع البيولوجي يعني الحفاظ على الطبيعة كما خلقها الله عز وجل والحفاظ على البحر وما فيه من كائنات بحرية".





ولفتت ياسمين فؤاد: " يجب الحفاظ على الارض والنباتات مع مراقبة الانشطة البشرية للإنسان في مسارات التنمية كي لا تجور على الموارد الطبيعية ".





وأكملت ياسمين فؤاد: "جائحة كورونا اعطت العالم درس مهم للعالم بان صحة الإنسان من صحة الكوكب ومن صحة الكائنات المتواجدة عليها ".





ولفتت ياسمين فؤاد: "اتفاقية التنوع البيولوجي صدق عليها دول العالم وكل عامين تستضيف كل دولة موقعة على الاتفاقية مؤتمر التنوع البيولوجي ومصر استضافت مؤتمر التنوع البيولوجي في 2018 وتولت رئاسة هذا المؤتمر وهو بعد دولي هام جدا مصر تسير بقوة نحو التحول التنموي".



