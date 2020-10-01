بنحبك.. جمهور منى الشاذلي يستقبل أحمد السقا بحفاوة كبيرة

استقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، الفنان أحمد السقا ، بحفاوة كبيرة فور دخوله ستوديو "معكم"، تعبيرا منهم على حبهم وإعجابهم الكبير به ، مرددين :" بنحبك يا سقا".

وقال الفنان أحمد السقا في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي":" ربنا يحبب فينا خلقه وإحنا عايشين برصيد الجمهور".





وتتضمن حلقتا اليوم وغدا ، حوارا مع النجم الكبير أحمد السقا، والذي يظهر خلالهما ظهورا استثنائيا متحدثا في موضوعات يتطرق إليها للمرة الأولى في حوار تلفزيوني.





وأشار السقا في الحوار عن تفاصيل علاقته بأبناء دفعته بمعهد الفنون المسرحية وشلة المعهد التي ضمت مجدي كامل ورامز جلال وأحمد حلمي ومحمد سعد.





وخلال اللقاء تحدث السقا حول المشاهد الأكثر خطورة التي قدمها من خلال أعماله السينمائية، واستعرض قدراته في التمثيل والغناء وتحريك العرائس داخل مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي سوف تعرض للمرة الأولى من خلال هذا اللقاء.





كما أوضح كيفية تحوله من ممثل في كواليس مسرح العرائس إلى الوقوف أمام الكاميرا، والأسباب التي دفعت والده بعدم دعمه خلال الخطوات الأولى من رحلته الفنية، مشيرا لطبيعة علاقته بوالده وطريقة تربيته له وكيف انعكست بالتبعية لطريقة تربيته لأولاده.



