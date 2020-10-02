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فن

مسلسل أنت اطرق بابي الحلقة 12 .. الأكثر بحثا على جوجل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:24 ص
مسلسل انت اطرق بابي
مسلسل انت اطرق بابي
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شروق ابراهيم
تصدرت الحلقة ١٢ من المسلسل التركي " انت اطرق بابي" مؤشرات البحث بجوجل ، بعد مرور ساعات على عرضها في تركيا.

تدور أحداث المسلسل حول "ايدا" التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، تواجه "سيركان بولات" الذي يقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب ببقائها خريجة ثانوية فحسب.

وسيركان يعرض على ايدا إرجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين، في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، ولكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.

بينما يتظاهر سيركان وايدا بأنهما مخطوبان، يدخلان في علاقة شغوفة وصعبة تنسيهما كل ما يعرفان عن الصواب.

مسلسل انت اطرق بابي ينافس مع  مسلسل ابنة السفير  من بطولة انجين اكيورك ونسليهان اتاغول على نسب المشاهدة في تركيا، وبالتزامن  مع ذلك يحققان نجاحا كبيرا ايضا قي الوطن العربي .

مسلسل ابنة السفير :

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط  يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير :
يعرض مسلسل ابنة السفيرمدبلجا باللغة العربية مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر تطبيق شاهد VIP . 




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