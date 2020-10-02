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أخبار العالم

إسرائيل تكشف أسرار مصنع صواريخ حزب الله داخل بيروت.. شاهد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:05 م
إسرائيل تنشر فيديو
إسرائيل تنشر فيديو لمصنع صواريخ حزب الله في بيروت
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قسم الخارجي
كشف الجيش الإسرائيلي عن وجود مصانع لصواريخ حزب الله في بيروت، حيث نشر مقاطع فيديو تثبت مزاعمه، رغم نفي الحزب تصنيع الأسلحة وتخزينها في تلك المنطقة.

وذكرت إسرائيل أن ذلك المقطع يؤكد وجود 3 مواقع في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، تخص حزب الله ويتم استخدامها في تطوير وتصنيع الأسلحة.

ويأتي ذلك الإعلان الجديد من إسرائيل، بعدما دعا حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الصحفيين لزيارة حي الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تقول إسرائيل إن الحزب يصنع صواريخه ويخزنها.

وبالفعل، تجمع عشرات الصحفيين حول المكان، وخلال جولة في حي الجناح أكد مسؤول الإعلام في حزب الله محمد عفيف إن المبنى المقصود هو منشآة صناعية طبيعية، موضحا أن اتهامات اسرائيل باطلة.

وللرد على حزب الله، نشر الجيش الإسرائيلي فيديو من الجولة يظهر التجهيزات الموجودة في المكان.

ويظهر في المقطع أدوات يمكن استخدامها في إنتاج مكونات لصواريخ عالية الدقة، مثل ماكينة تقطيع بالليزر" و"ماكينة تقطيع هيدروليكية" و"ماكينة درفلة المعادن".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن ماكينة التقطيع يمكن استخدامها في صناعة رؤوس حربية وأجنحة توازن، بينما تستخدم الأجهزة الأخرى لصناعة اسطوانات معدنية للصواريخ.

وزعم أن عضو حزب الله المدعو محمد كامل فؤاد رمال هو المسؤول عن موقع إنتاج المواد للصواريخ عالية الدقة، موضحا أنه زار إيران أكثر من مرة ويعمل في موقع حي الجناح رفقة نشطاء آخرين.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم في وقت سابق، حزب الله بتصنيع صواريخ وتخزينها في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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