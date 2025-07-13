تعزيز العدالة من أجل إفريقيا أكثر انصافا.. شعار الدورة السابعة للقمة الإفريقية.. تفاصيل

قال كريم حاتم، موفد "القاهرة الإخبارية" إلى مالابو، إن الوفود المشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي تتوافد تباعا على مالابو عاصمة غينيا، وذلك وسط ترتيبات أمنية مشددة واهتمام إعلامي واسع من مختلف دول القارة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن القمة في هذا العام تعقد تحت شعار تعزيز العدالة من أجل إفريقيا أكثر انصافا واستقلالية وتأتي في ظل مطالب متصاعدة من عدد من الدول الإفريقية بفتح ملف العدالة التاريخية والتعويض عن قرون من الاستعمار والنهب والاستغلال، وهي مطالب باتت تحظى بصدى أكبر على الساحة الدولية خاصة بعد تحركات رسمية واضحة.

وتابع أنه من المنتظر أن يناقش القادة عددا من الملفات الشائكة ربما أبرز هذه الملفات آليات المطالبة بتعويضات من الدول الاستعمارية السابقة وسبل استعادة الآثار المنهوبة، وتتزامن هذه القمة مع تحولات سياسية مهمة وكبيرة في عدد من الدول الإفريقية، وتحديات أمنية تتطلب بطبيعة الحال جهود مشتركة لمواجهتها.