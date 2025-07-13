السعودية تبرز كواجهة استثمارية في معرض "إنوبروم 2025" بروسيا

أكد جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" في الرياض، أن مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض "إنوبروم 2025" الصناعي المقام في روسيا، تعكس بوضوح توجهات المملكة الاستراتيجية ضمن "رؤية السعودية 2030"، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والانفتاح على الأسواق العالمية، موضحا أن المملكة، ممثلة في وزارتي الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية، استعرضت في جناحها المشارك أبرز الفرص والمشروعات التي تستهدف تعزيز الشراكة مع الجانب الروسي، لا سيما في مجالات التعدين والصناعات الثقيلة.

وأضاف الوصيف خلال رسالة على الهواء ببرنامج "صباح جديد"، أن الجناح السعودي شهد توافدًا لافتًا من رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول، حيث جرت لقاءات ثنائية بين مسؤولين سعوديين ونظرائهم الروس لبحث آفاق التعاون الصناعي، وتأتي هذه المشاركة في ظل طموحات روسية لرفع مساهمة قطاع المعادن إلى أكثر من 15% من الناتج المحلي، وهو ما يتقاطع مع الأهداف السعودية في تعميق العلاقات الاقتصادية مع القوى الصناعية الكبرى.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن المملكة تسعى من خلال مشاركتها إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية، وذلك عبر تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى عرض البيئة التشريعية الحديثة التي تشجع على الاستثمار المستدام، كما لفت إلى أن المملكة باتت تجذب كبرى الشركات العالمية، في ظل نمو متسارع للقطاعين الصناعي والتعديني.