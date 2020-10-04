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برلمان

برلماني: النواب سيناقش تجديد حالة الطوارئ أول نوفمبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:26 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
قال النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن جلسات مجلس النواب ستعاود الانعقاد مرة أخرى أول شهر نوفمبر المقبل، نظر لعقد انتخابات مجلس النواب أواخر شهر أكتوبر الحالى.

وأكد صبرى لـ"صدى البلد" أن مجلس النواب سيناقش خلال جلسته العامة أول نوفمبر المقبل تجديد حالة الطوارئ، بالإضافة إلى ما يستجد من قوانين أخرى.

كان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة تلافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
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