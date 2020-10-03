إلى الأبد وبعد .. صورة رومانسية تجمع شيما صابر وزوجها رامي صبري







نشرت الإعلامية شيما صابر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت شيما صابر برفقة زوجها رامي صبرى لاعب إنبي بصورة رومانسية، وكتبت معلقة عليها: "الي الابد وبعد"



وتألقت شيما صابر بإطلالة كاجوال مميزة، مرتدية توب باللون الأبيض، واعتمدت على تسريحة شعر منسدلا أعلى الكتف بطريقة ناعمة، مع إبراز ملامحها بالمكياج الجذاب، نالت إعجاب متابعيها.





وعقد مؤخرًا رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين.



ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



واحتفلت الإعلامية شيما صابر بفوز النادي الأهلي بطولة الدوري للمرة الـ42.





