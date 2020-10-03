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فن

أحمد السقا وأمير كرارة يشاركان في تحدي الكمامة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:39 م
احمد السقا وامير
احمد السقا وامير كرارة
أحمد إبراهيم
نشر كل من أحمد السقا وأمير كرارة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر شاركا به فى تحدى الكمامة من خلال نشر الهاشتاج الخاص بها ليحثا الجمهور على ارتداء الكمامة. 
وحرص السقا وكرارة على نشر الهاشتاج تأكيدًا على أهمية هذا الأمر حفاظا على المجتمع من الفيروس القاتل. 

ونشر حساب "تويتر"، تغريدة، اليوم السبت، كتب فيها: "تماشيًا مع التوجه العالمى لمواجهة الجائحة، نطلق تحدى الكمامة لنشر الوعى.. #ارتدى الكمامة وشارك التحدى باستخدام وسم تحدى_الكمامة".
 
بشار إلى ان العديد من رواد تويتر شاركوا عبر هاشتاج "تحدى الكمامة" عبر موقع تويتر، مشيرين أن الوقابة من فيروس كورونا ضرورية خصوصا في ذلك التوقيت حيث  أصيب العديد من املواطنين في البلدان الأوربية وارتفعت معدلات الإصابة.

و تتسارع حاليا معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى العديد من دول العالم بعد انحساره لفترة .

وخلف فيروس كورونا حوالى مليون حالة وفاة و٣٠ مليون إصابة فى جميع أنحاء العالم منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية خلال ديسمبر الماضى. 
أحمد السقا وأمير كرارة يشاركان في تحدي الكمامة
أحمد السقا وأمير كرارة يشاركان في تحدي الكمامة
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