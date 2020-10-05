AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

صندوق النقد يوصي بالاستثمار العام لضمان تعافي الاقتصاد بعد كوفيد19

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:00 م
صندوق النقد
صندوق النقد
آية الجارحي
قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين قبل اجتماعاته الخريفية، إن الاستثمار العام يجب أن يؤدي "دورًا مركزيًا" في تعافي الاقتصادات الناشئة والمتقدمة من التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وكتب مسؤولون في صندوق النقد الدولي في مدونة أن زيادة مثل هذا الإنفاق مع انخفاض أسعار الفائدة عالميًا يمكن أن "يستحدث ملايين الوظائف مباشرة على المدى القصير وملايين الوظائف غير المباشرة على المدى الأطول".

وفي حال كانت الاستثمارات "عالية الجودة"، قال البنك ومقره واشنطن إن زيادة الاستثمار العام بنسبة واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ترفع الاستثمار الخاص بنسبة 10 بالمئة، والتوظيف بنسبة 1,2 بالمئة، والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,7 بالمئة إلى جانب الثقة العامة بمسيرة التعافي.

وتسببت الجائحة بتراجع اقتصادي حاد على مستوى العالم، ولكن حتى قبل الوباء، قال صندوق النقد الدولي إن الاستثمار العام "كان ضعيفًا على امتداد أكثر من عقد، على الرغم من الطرق والجسور المتداعية في بعض الاقتصادات المتقدمة واحتياجات البنية التحتية الضخمة للنقل والمياه النظيفة والصرف الصحي" في الدول الفقيرة.

وقال المسؤولون إن الوقت الآن مناسب للاستثمار إذ ما زال العديد من الدول يكافح ضد كوفيد-19 وهناك أعداد كبيرة ممن فقدوا وظائفهم وسط الانكماش يبحثون عن عمل.

ويقدر صندوق النقد الدولي أنه يمكن خلق وظيفتين إلى ثماني وظائف مقابل كل مليون دولار تُنفق على البنية التحتية التقليدية، و5 إلى 14 وظيفة مقابل كل مليون دولار تُنفق على البحث والتطوير والتكنولوجيا الخضراء.

اقرأ أيضا:

ويشجع صندوق النقد الدولي البلدان على صيانة البنية التحتية القائمة، كما شجع الحكومات على النظر مجددًا في تنفيذ مشاريع تأخرت في الماضي والتخطيط لمشروعات جديدة تبعًا لاحتياجاتها بعد انتهاء الوباء.
Advertisements

موضوعات متعلقة

النقد الدولي: الاختلالات الحالية في ميزان المعاملات الجارية العالمي تضاءلت خلال 2019

مجموعة العشرين برئاسة السعودية تضع حلولا لتعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا

ترشيحاتنا

ريهام حجاج عن تبرع زوجها لسداد غرامات التصالح: «مش بحبك من قليل»

أول تعليق لـ أحمد المحمدي بعد اكتساح ليفربول بسباعية

اغتصبها وحرقها حية.. مسجل خطر يخطف شابة ويقتلها بدم بارد.. صور

أحمد حسام ميدو لـ عصام عبد المنعم: أنت عنصري وجاهل.. والأخير يرد.. فيديو

أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الزمالك على سموحة

ناد سويسري يخطط لخطف فايلر قبل التعاقد مع بيراميدز.. تفاصيل

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يعلن مفاجأة: 20 ألف جنيه لكل طالب سنويا

قرار جديد من وزارة الرياضة حول إيقاف مرتضى منصور

شوقي: 40% من الطلاب معفيون من المصروفات المدرسية.. ومفاجآت للمعلمين في العام الجديد

عضو باللجنة الأولمبية يكشف علاقة الخطيب بإيقاف مرتضى منصور ..فيديو

ممعهوش البطاقة .. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

ورحمة أمي لاحبسك .. مرتضى منصور يتوعد فرج عامر والأخير يفضحه

الزمالك وسموحة .. احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي يفجر غضب جنش ..صور

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو استغاثة سيدة من داخل سيارة فى مدينة نصر

مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

جبروت ابن أم حكاية مفتعلة؟ .. القصة الحقيقية لحبس شاب لـ أمه عاما طمعا في معاشها .. فيديو

عقوبات مرتضى منصور "باطلة".. نائب: اللجنة الأولمبية لم تستأذن البرلمان

أحمد حسام ميدو لـ عصام عبد المنعم: أنت عنصري وجاهل.. والأخير يرد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسخة جديدة تنضم لعائلة رولز رويس من طراز Ghost .. صور

عروس في ورطة.. مقلب غريب من حماتها وأخت زوجها

كيف تتجنب إصابة القطط بنزلات البرد في فصل الشتاء؟ طبيبة بيطرية تجيب