مواطن يناشد المسئولين تسليمه شقته فى الإسكان الاجتماعى تخفيفا لأعباء دفع الإيجارات

استغاث المواطن إبراهيم عبده محمود إبراهيم، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر تسليم شقتها بالإسكان الاجتماعي.





ويقول فى رسالته: "قدمت على شقة من أربع سنوات وتم دفع تسعة آلاف جنيه، وبعد عامين قمت بالاستفسار والرد طلبي مرفوض من سنة بدون إخطاري، وقمت بالاتصال بـ١١٨٨ قالو اعمل تظلم.. وبالفعل.. وبعد فترة قالوا لازم اذهب إلى ١٥ مايو بنفسي وأنا من سفاجا، وبالفعل ذهبت وقالوا لي لازم أعيد الطلب وأرفق جميع الأوراق مرة أخرى وأرفق إيصال الدفع، وحتى الآن لم أحصل على شقة وأنا أعيش في شقة إيجار".









رقم بطاقة: ٢٧٦٠٤٠٥٢٦٠١٤١٤









للتواصل مع الشاكى: ٠١٠٩٤٥٩٤١٨٤









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