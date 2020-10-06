AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى ذكرى انتصار أكتوبر.. 4 نجوم شاركوا فى الملحمة الوطنية.. تعرف عليهم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:34 ص
لطفى لبيب ومحمود
لطفى لبيب ومحمود الجندى واحمد بدير
أحمد إبراهيم
يحتفل المصريون بذكرى حرب أكتوبر المجيدة الـ 47 والتى تعد أعظم ملحمة وطنية فى تاريخ مصر، والتى شارك فيها الجندى المصرى بكل أطيافه ليدافع عن وطنه، ولعل من هؤلاء الجنود عدد من الفنانين الذين شاركوا فى الحرب.


نرصد أبرز النجوم الذين شاركوا فى حرب أكتوبر المجيدة.


أحمد فؤاد سليم
6 سنوات هي المدة التي قضاها الفنان أحمد فؤاد سليم في خدمة القوات المسلحة، وبالتحديد خلال الفترة من (1968) إلى (1974)، ضمن صفوف رجال الدفاع الجوي، أصحاب الضربة الأولى في حرب (1973) المجيدة، وكان له خرائط عن كيفية هجوم الجيش الإسرائيلي عليهم، ومشاريع للجنود الجديدة في سلاح الدفاع الجوي، ثم أصبح حكمدارًا لطقم غرفة عمليات ذلك حتى تمكنت مصر من استرداد كرامتها مرة أخرى في ليلة العاشر من رمضان.


لطفى لبيب
وفي سلاح المشاة، عاش الفنان لطفي لبيب، لحظات الفخر المصرية، الخاصة باسترداد أرض الزيتون مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذه اللحظات من أهم اللحظات التي مرت على مصر، قائلا: «فخر لكل مصر أن يدافع عن أرضه وعرضه».

 
وصرح لبيب عن هذه الفترة قائلا: «معجزة حرب أكتوبر تتركز في عسكري المشاة»، مؤكدا أنه لم يكن يعلم في بداية اليوم العاشر من رمضان أنه معاد الحرب، ولكن بعد عدة ساعات من نفس اليوم أحس باحتمال بدء الحرب، وأن قائدة في الكتيبة «عبد الوهاب الحريري» حصل على نجمة سيناء.


محمود الجندى
بينما شارك محمود الجندى في حرب أكتوبر، وكانت مدة تجنيده نحو (7 سنوات)، وبالتحديد في الفترة من (1967) إلى (1974).


خدم الجندي في صفوف القوات المسلحة ضمن سلاح ضباط الاحتياطيا، وقال عن هذه الفترة قبل رحيله: "فترة خدمتي في الجيش، أهم الفترات في حياتى".

 
وأوضح "الجندى" أنه حزين على القيم التي غابت عن بعض الناس في الزمن الذي نعيش فيه الآن، على عكس فترة حرب أكتوبر، وأنه فقد أعز أصدقائه، وكانت الحرب مفاجأة لأنه لم يعلم ميعادها، ورفض أن يشبه حرب أكتوبر، بالحرب على الإرهاب، لان الإرهاب هي حرب خبيثة لأنه لا يعلم من العدو.

 
وتابع: «في بداية الأمر شعرت بأني سوف أعيش باقي عمري في الجيش، وعلي هذا الأساس تزوجت في عمر 23 سنة»، وأوضح أن السينما لم تعطي حرب أكتوبر حقها، وأنه عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس أعطى التعليمات لتسهيل مهمة الفيلم والأمر واقف على الكتابة.


أحمد بدير
وكان ضمن صفوف النجوم الذين نالوا شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، في حرب (1973)، ضمن قوات سلاح المشاة.


وقد فتح «بدير»، خزائن أسراره عن الحرب في أحد البرامج، قائلا: «أثناء الحرب وبالتحديد في مدينة الإسماعيلية كان هناك غارة من جيش العدو، فظللت في المخبأ».
Advertisements

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه.. زوجة علي ربيع تثير إعجاب متابعيها على إنستجرام

مرتضى منصور يعلن أولى خطواته لـ إيقاف قرارات اللجنة الأولمبية

أحمد زاهر يكشف عن سبب منع بناته من التمثيل بعد فترة الطفولة.. فيديو

حكم فسخ الخطبة بدون سبب.. وموقف الشبكة والهدايا

ماتوا بعد 24 ساعة زفاف.. أسرة عروسي الجنة تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياتهما في الشرقية.. شاهد

رؤيتان لشيخ الأزهر والشعراوي الراحلان.. كيف اطمأن السادات لاتخاذ قرار حرب أكتوبر؟

AdvertisementS

طلقني بسبب مرضه النادر.. زوجة الفنان أحمد زاهر تكشف قصة ارتباطهما: محبش يتقِّل عليا..فيديو

مرتضى منصور يعلن أولى خطواته لـ إيقاف قرارات اللجنة الأولمبية

الإفتاء: حالتان لا يكون غضب الوالدين فيهما عقوقا

وسط الثعابين والفئران.. أم تحبس رضيعها في قفص للكلاب

ناصر ماهر يحسم الجدل بشأن توقيعه لـ بيراميدز والرحيل عن الأهلي.. فيديو

بـ كاش مايوه.. زوجة علي ربيع تثير إعجاب متابعيها على إنستجرام

أخبار الفن.. زوجة علي ربيع بـ الكاش مايوه.. ظهور نادر لوالد جنا عمرو.. مجدي شطة يظهر مع سليمان عيد

صورة طبق الأصل.. شاهد الممثلة جنا عمرو ووالدها في ظهور نادر يجمعهما

حقائق جديدة.. فيروس كورونا لا ينتشر بهذه الأماكن

حدث ليلا.. كبير أطباء البيت الأبيض يحذر من تدهور حالة ترامب.. إخلاء سبيل بسمة مصطفى.. إحالة قاتلة زوجها في القليوبية للمفتي

اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة عن وقف مرتضى منصور بسبب كبار رموز الزمالك.. فيديو

ماتوا بعد 24 ساعة زفاف.. أسرة عروسي الجنة تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياتهما في الشرقية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل تعود من جديد.. السيارة الكهربائية الجديدة كليا Mokka 2021.. صور

شاهد.. وحش مرسيدس القادم G550 4x4 موديل 2021

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور