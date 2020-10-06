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رياضة

فايلر : الدوري المصري قوي للغاية.. ولم أبحث عن الشهرة.. نقص العقلية أكبر مشاكل اللاعبين المصريين

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:41 م
فايلر
فايلر
مجدى سلامة
تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي عبر حوار نشرته صحيفة لو سوار البلجيكية عن مشواره التدريبي في مصر مع الشياطين الحمر.
وقال فايلر لصحيفة "لو سوار" البلجيكية: "الذين يعتقدون أن تحقيق الدوري المصري لا يستحق التعب لا يعرفون شيئا، اللاعبون أقوياء للغاية في مصر وجيدون على المستويين الفني والبدني ويمتازون بالسرعة".
وواصل "توجنا بلقبين بسبب العمل الجيد، وهذا كان هدفي أكثر من البحث عن الشهرة".
واختتم "العقلية أكبر مشاكل اللاعبين المصريين لأن العديد من اللاعبين يتفاخرون بأنفسهم ويضعون مصالحهم فوق مصالح النادي والفريق وهذا أمر ليس سهلا على المدرب إدارته لأن من الصعب تغيير العقليات".
وقاد فايلر الأهلي للتتويج بالدوري رقم 42 في تاريخ النادي الأحمر، وفاز معه بكأس السوبر المصري في بداية الموسم.
كما تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في انتظار مواجهة الوداد.
لكن الأهلي وفايلر افترقا مع بداية شهر أكتوبر، حيث تضمن العقد بين الطرفين بندا يتيح فسخه مجانا.
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