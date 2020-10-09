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تعليم

أكاديمية البحث العلمي تنظم ورش عمل بالتعاون مع مركز التكنولوجيا لدول عدم الانحياز عبر هذا الرابط

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:00 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ستقوم الأكاديمية  بالتعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM بتنظيم ورشة عمل تدريبية حول Capacity Building in Developing Countries in the Management of Intellectual Property Rights (IPR) and Geographical Indications (GI) (عن بعد) .

وتقام الورشة خلال الفترة 11-12 نوفمبر 2020  على المنصة الإلكترونية للأكاديمية حيث تهدف ورشة العمل الى توفير معرفة متعمقة من خلال محاضرات وتدريبات تفاعلية حول مختلف جوانب حقوق الملكية الفكرية  IPR التى تؤثر على صنع القرار فى سياسة العلوم وتخطيط البحث والتطوير.

كما سيتم مشاركة الباحثين الشباب والعلماء والمسئوليين وصانعى السياسات وممثلى الصناعة والمنظمات غير الحكومية المشاركة فى مجال IPR and GI.

ولا بد من استيفاء الأوراق المطلوبة وإرسالها إلى البريد الإلكترونى [email protected] وذلك فى موعد أقصاه 30 أكتوبر 2020 ولن يلتفت إلى أى طلب بعد ذلك.


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